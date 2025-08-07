Vaga nas quartas de final vale R$ 4,7 milhões para o Cruzeiro

Com a vitória por 2 a 0 sobre o CRB, nesta quinta-feira (7), no Estádio Rei Pelé, em Maceió, o Cruzeiro garantiu classificação para as quartas de final da Copa do Brasil e a consequente premiação paga pela CBF, no valor de R$ 4,74 milhões.

Com o valor recebido na fase anterior, o Cruzeiro já soma R$ 8,378 milhões em premiação nesta Copa do Brasil. Por ter terminado em nono lugar no Campeonato Brasileiro do ano passado, a Raposa entrou direto na terceira fase, quando eliminou o Vila Nova-GO com duas vitórias: 2 a 0 no Mineirão e 3 a 0 no Serra Dourada.

Desde 2019, o Cruzeiro não se classificava para essa fase da competição. Em 2020, a Raposa parou na terceira fase, eliminada pelo CRB. Em 2021, a eliminação também aconteceu na terceira fase, para o Juazeirense (BA). Em 2022, o Cruzeiro parou nas oitavas de final, depois de perder os dois jogos para o Fluminense. No ano seguinte, o Grêmio foi o algoz, também nas oitavas de final. Em 2024, a campanha foi ainda pior, com eliminação logo na primeira fase para o Sousa, da Paraíba.

Sorteio define adversário do Cruzeiro nas quartas de final

O adversário do Cruzeiro nas quartas de final da Copa do Brasil será definido em sorteio, na sede da CBF, no Rio de Janeiro, na terça-feira (12), às 11h30. As datas bases da próxima fase são 27 de agosto e 11 de setembro.

Não haverá divisão dos clubes por potes, nem qualquer restrição nos confrontos. Assim, o Cruzeiro poderá enfrentar qualquer um dos demais sete classificados: Botafogo, Bahia, Fluminense, Corinthians, Athletico-PR, Atlético-MG e Vasco.

Além dos confrontos da próxima fase e da ordem dos mandos de campo, o sorteio já vai definir o chaveamento da semifinal e da final da Copa do Brasil, prevista para 2 e 9 de novembro.

Veja as próximas premiações da Copa do Brasil: