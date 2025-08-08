Cássio comemora participação decisiva na classificação do Cruzeiro

Mesmo com a vitória pelo placar de 2 a 0 sobre o CRB, nesta quinta-feira (7), no Estádio Rei Pelé, a classificação do Cruzeiro para as quartas de final da Copa do Brasil teve como herói o goleiro Cássio. Aos 40 minutos do segundo tempo, com a vitória parcial por 1 a 0, Cássio defendeu pênalti cobrado por Gegê, garantindo a vantagem naquele momento – depois da defesa parcial, Villalba aliviou o perigo.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

Cássio falou sobre o pênalti defendido, num momento importante da partida:

- Antigamente, a gente não tinha os recursos que tem de ver vídeos, de estudar, de ter feeling em certos momentos. Agradeço ao Robertinho (preparador de goleiros do Cruzeiro), ao Léo (Aragão), ao Otávio, ao João (outros goleiros da equipe), que a gente faz estudos e tenta nos ajudar, o pessoal que passa as imagens, também… E fui feliz ali no pênalti – afirmou Cássio, na saída do campo, em entrevista ao “Prime Video”.

O pênalti contra o CRB foi o quarto defendido por Cássio no Cruzeiro. Antes, já havia defendido as cobranças de Jonathas, do América, no empate por 1 a 1, pela semifinal do Mineiro; e de Figueiredo, na disputa de pênaltis vencida pelo Coelho; e do lateral Reinaldo, na vitória por 2 a 1 sobre o Mirassol, na estreia no Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

Cássio reconheceu que o CRB foi um adversário que deu trabalho ao Cruzeiro nas oitavas de final da Copa do Brasil:

- Difícil, uma equipe bem organizada… Conheço bem o Barroca (técnico do CRB), um cara muito inteligente. Dois jogos muito difíceis. A gente sabia que não ia ter moleza, que ia ser difícil, aqui com uma grande festa da torcida. Vitória muito importante. Acho que é trabalho, dedicação, empenho… - disse o goleiro do Cruzeiro.

Zagueiro Villalba comemora primeiro gol do Cruzeiro contra o CRB (Foto: Rafael Vieira/Cruzeiro)

➡️Cruzeiro derrota o CRB e está de volta às quartas de final da Copa do Brasil

Cássio agradece a confiança que recebeu quando estava numa fase ruim no Cruzeiro

Cássio também agradeceu o apoio que recebeu nos momentos ruins, no início da temporada:

- Às vezes, as coisas não acontecem como a gente quer, mas quando tem pessoas, como minha família, esposa, meus filhos, o Pedrinho (Pedro Lourenço, dono da SAF), o Pedro Junio (vice-presidente de futebol), o mister, Pelaipe (Paulo Pelaipe, diretor de futebol), meus companheiros de trabalho…. Nos momentos mais difíceis, você vê quem está com você. No momento de cobrança justa lá atrás, todo mundo confiou no meu trabalho e agora é continuar trabalhando, dedicando e ajudando o Cruzeiro, que é o mais importante – agradeceu.