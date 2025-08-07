Tchê Tchê celebra classificação e atuação do Vasco na Copa do Brasil

Autor do terceiro gol do Vasco na vitória por 3 a 0 sobre o CSA nesta quinta-feira (7), Tchê Tchê exaltou o desempenho da equipe na partida que culminou na classificação às quartas de final da Copa do Brasil. O volante evitou falar em alívio e afirmou que o time soube alinhar a boa atuação ao resultado, sobretudo no primeiro tempo.

— Não sei se é alívio a palavra. A gente vinha trabalhando muito, não dá para falar que a gente vinha jogando mal, mas as boas atuações têm que vir alinhadas com bons resultados, que são vitórias. Infelizmente o resultado não vinha vindo. Hoje a gente se comprometeu a não só ganhar, a fazer um bom jogo a nível de gols também, tentar ser o mais eficaz possível. O primeiro tempo foi uma grande demonstração disso. A gente fica feliz pela vitória e espera que daqui para frente possa dar mais alegria a nossa torcida e consequentemente para gente também— declarou camisa 3 ao "Sportv".

Questionado se o Vasco teria relaxado no segundo tempo, quando sofreu gol logo no terceiro minuto, Tchê Tchê discordou e citou a postura do CSA como justificativa.

— Não acho que a gente relaxou. Eles apertaram um pouco mais a corda. 3 a 0, jogo de eliminação, eles vieram para cima, acabaram fazendo o gol numa bola parada, mas acho que depois disso a gente conseguiu controlar. É óbvio que tem coisas a melhorar, sempre tem, mas a gente sai daqui feliz pelo resultado, principalmente pela classificação — concluiu.

