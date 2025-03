Internacional abre check-in para o Gre-Nal 446

Os colorados que quiserem assistir ao Gre-Nal 446, que decidirá o Campeonato Gaúcho de 2025 no domingo (16), poderão garantir presença a partir das 10h desta segunda-feira (10). Nesse horário, o Internacional abre o check-in para algumas modalidades de sócio. O jogo decisivo está marcado para às 16h, no estádio Beira-Rio.

A reserva dos ingressos será oferecida para os associados das categorias Colorado Titular (carteira vermelha), Patrimonial Clube, Parque Check-In e Coloradinho. O registro pode ser feito pelo portal ou aplicativo Mundo Colorado.

Depois, a partir de quarta (12), o Internacional abre o check-in para as demais modalidades de associados (Campeão do Mundo, Parque Ingresso, Nada Vai Nos Separar e Academia do Povo). As vendas para os não associados devem começar na sexta (14), mas dificilmente haverá lugares disponíveis.

O que o Colorado precisa?

Com a vitória por 2 a 0 conquistada no Gre-Nal 445, sábado (8), na Arena do Grêmio, com gols de Carbonero e Alan Patrick, o Internacional está em vantagem e pode até perder por uma diferença de um gol que ainda assim ficará com o título. Se o Grêmio devolver a derrota por dois gols, o Beira-Rio assistirá a uma disputa por pênaltis. O título só escapa se o coirmão vencer por diferença de três gols.

O Alvirrubro faz uma campanha impecável no Estadual. Chegou à partida decisiva invicto. Na primeira fase, foram seis vitórias e dois empates, marcando 16 gols e sofrendo apenas quatro. Nas semifinais, venceu as duas partidas contra o Caxias, 2 a 0, no Centenário, e 3 a 1, no Beira-Rio. Ao todo, tem nove vitórias, dois empates, 23 gols a favor e cinco contra.

