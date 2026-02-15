Desejado pelo Atlético-MG, Luiz Araújo conta com a confiança do técnico Filipe Luís e do Flamengo, que não pretende negociá-lo. Na temporada passada, o meia-atacante foi o quinto jogador rubro-negro que disputou mais minutos. Por mais que tenha perdido status de titular, nunca deixou de ser aproveitado pela comissão técnica. Por outro lado, a concorrência, intensificada após chegadas de Carrascal e Samuel Lino, aumentou mais ainda nesta temporada.

Jogadores com mais minutos pelo Flamengo em 2025:

1° - Agustín Rossi (5.850 minutos)

2° - Léo Pereira (5.282 minutos)

3° - Léo Ortiz (4.393 minutos)

4° - De Arrascaeta (4.240 minutos)

5° - Luiz Araújo (3.424 minutos)

Fonte: Transfermarkt

Homem de confiança de Filipe Luís

Quando disponível, Luiz Araújo só não foi aproveitado pelo treinador, passando os 90 minutos no banco de reservas, duas vezes durante todo o ano passado: em jogos contra Vasco (5ª rodada do Brasileirão) e Botafogo-PB (3ª eliminatória da Copa do Brasil). Além disso, foi titular em 39 dos 67 duelos em que entrou em campo, pouco mais de 58%.

O ex-Lille ganhou a confiança de Filipe Luís por aspectos técnicos e táticos. É o ponta com mais recurso na finalização de média e longa distância, além de ótimo cobrador de bolas paradas. Com 13 gols, só ficou atrás de Arrascaeta, Bruno Henrique e Pedro na artilharia da última temporada. Também se destaca em relação aos companheiros pela dedicação incansável na pressão alta rubro-negra.

Artilheiros do Flamengo em 2025:

1° - De Arrascaeta (23 gols) 2° - Bruno Henrique (15 gols) 3° - Pedro (15 gols) 4° - Luiz Araújo (13 gols) Fonte: Transfermarkt

Mais um concorrente (e que concorrente) na briga

Apesar de números comprovarem a confiança de Filipe Luís, alguns fatores podem causar preocupação em Luiz Araújo. O aumento da concorrência teve reflexo em menor minutagem ao longo de 2025. A partir do momento em que Carrascal e Samuel Lino estavam à disposição do técnico, em agosto, "LA" foi titular em 10 dos 25 confrontos disputados, ou seja, apenas 40%. Agora, nesta temporada, o Flamengo ganhou a adição de Lucas Paquetá, mais um que pode jogar no flanco direito.

Carrascal e Luiz Araújo se cumprimentam em jogo do Flamengo na Libertadores (Foto: Rafael Sacharny / Agência Enquadrar)

Diante do interesse do Atlético-MG, o jogador pode ficar dividido entre o prestígio ressaltado pela comissão técnica e o temor da concorrência elevada no elenco. Recuperado de lesão muscular, Luiz Araújo volta a estar disponível para o Rubro-Negro no clássico deste domingo (15), às 17h30 (de Brasília), contra o Botafogo.