Com hat-trick de Hulk, Atlético-MG goleia o Itabirito e se classifica para as semifinais do Mineiro
Camisa 7 marca três vezes, incluindo golaço, e coloca o Galo na semifinal
- Matéria
- Mais Notícias
O Atlético goleou o Itabirito por 7 a 2 neste sábado (14), em partida válida pela 8ª rodada do Campeonato Mineiro. O Galo dominou a partida com facilidade, com destaque para Hulk, que marcou um hat-trick. Com a vitória, o time alvinegro garantiu a classificação para as semifinais do torneio estadual.
Sem acordo com treinador português, Atlético-MG segue no mercado e avalia nomes para o comando
Atlético Mineiro
Flamengo recusa proposta do Atlético-MG por Luiz Araújo
Flamengo
Tomás Perez desembarca em Belo Horizonte para assinar com o Atlético-MG
Atlético Mineiro
Como foi o jogo?
O Atlético começou a partida impondo seu ritmo e criando grande volume ofensivo, e a pressão logo deu resultado. Aos 18 minutos, o Galo abriu o placar com Victor Hugo. Natanael recebeu pela direita e cruzou na medida para o meia, que subiu livre e cabeceou firme para o fundo das redes.
Com amplo domínio das ações, o Atlético ampliou aos 31 minutos em grande estilo. Hulk, cobrou falta de muito longe e acertou o ângulo, marcando um golaço e aumentando a vantagem alvinegra.
Ainda houve tempo para mais um antes do intervalo. Alan Franco fez boa jogada pelo meio, limpou a marcação e abriu na esquerda para Gustavo Scarpa. O meia dominou e finalizou no canto do goleiro, anotando o terceiro gol e deixando o Atlético em situação confortável na partida, encaminhando a vitória ainda no primeiro tempo.
Na volta do intervalo, o Atlético manteve a postura ofensiva e ampliou logo aos sete minutos do segundo tempo, marcando o quarto gol da goleada. Hulk recebeu na entrada da área, avançou com espaço e finalizou colocado, sem chances para o goleiro do Itabirito.
Poucos minutos depois, Hulk marcou novamente, completando seu hat-trick e anotando o quinto gol do Galo. A jogada começou com Reinier, que sofreu pênalti; na cobrança, Hulk bateu com precisão, sem chances para o goleiro.
O placar ficou ainda mais elástico pouco depois, em outro pênalti. Desta vez, Cassierra, novo centroavante do Galo, cobrou firme e marcou o sexto gol da equipe.
O show atleticano seguiu com mais um golaço, desta vez de Renan Lodi. O lateral finalizou de fora da área, acertou a gaveta e anotou o sétimo gol do Atlético.
O Itabirito conseguiu descontar duas vezes e reduzir a goleada atleticana. Romário e Mateus marcaram para o Gato do Mato, mas o placar final ficou em 7 a 2 para o Atlético.
Próximos jogos de Itabirito e Atlético
O Itabirito não tem calendário oficial para 2026. Já o Atlético, terá a semana livre antes de disputar a semifinal no próximo final de semana. A data e horário da partida ainda será definida pela FMF.
Itabirito 2 x 7 Atlético-MG
8° rodada - Campeonato Mineiro
📆 Data e horário: sábado 14 de fevereiro às 19h (horário de Brasília)
📍 Local: Estádio Castor Cifuentes
🥅 Gols: Victor Hugo (17'/1°T), Hulk (31'/1°T- 7'/2°T-16'/2°T ), Gustavo Scarpa (44'/1°T), Cassierra (26'/2°T), Renan Lodi (30'/2°T)- CAM / Romário (32'/2°T), Mateus (42'/2T)
🟨 Cartões amarelos: Pedro Rodrigues, Serginho (ITA)
🟥 Cartões vermelhos:
Atlético-MG (Técnico: Lucas Gonçalves)
Everson; Natanael, Vitor Hugo, Ruan e Renan Lodi (Bernard); Maycon (Cuello), Alan Franco, Victor Hugo e Scarpa; Dudu (Reinier) e Hulk
Itabirito (Técnico: Marcelo Caranhato)
Vinícius Dias, Gleisinho (Denzel) Wallace, Felipe Camargo e Bryan; Pedro Rodrigues (Mateus), Serginho, Givigi e Galdino (Nathan); Luís Araújo (Carlos Gabriel) e Romário
🟨 Arbitragem: Felipe Fernandes de Lima
🚩 Assistentes: Felipe Alan Costa e Magno Arantes Lira
📺 VAR: Emerson de Almeida Ferreira
➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias