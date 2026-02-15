menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFluminense

'Novo' Fluminense tem pilares históricos do clube como lideranças

Cinco jogadores do atual elenco estão entre os 15 que mais entraram em campo pelo clube no século XXI

WhatsApp-Image-2024-05-06-at-12.02.08-aspect-ratio-1024-1024
Mauricio Luz
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 15/02/2026
10:06
Fluminense
imagem cameraSamuel Xavier e Martinelli estão entre os jogadores com mais jogos pelo Fluminense no século XXI (Foto: Marcelo Gonçalves / FFC)
  • Matéria
O Fluminense começou 2026 em alta após altos e baixos nas últimas duas temporadas. O trabalho iniciado por Luis Zubeldía em setembro segue impressionando e atingiu outro patamar nos primeiros meses deste ano, credenciando a equipe a brigar por títulos importantes. Embora o sucesso do comandante passe por novidades, como Lucho Acosta, ele tem como base jogadores já consagrados no clube.

➡️ Fluminense desenvolve trunfo que muda patamar de times no Brasil

O atual elenco conta com cinco jogadores entre os 15 que mais entraram em campo pelo Tricolor no século XXI. Destes, três são titulares imprescindíveis: Fábio, Samuel Xavier e Martinelli. Os outros dois são Ganso e Cano, que têm convido com problemas físicos nos últimos anos, mas seguem sendo pilares do grupo e ídolos indiscutíveis da torcida.

Jogadores com mais jogos pelo Fluminense no século XXI
  • 1º Gum – 414 jogos
  • 2º Fred – 382 jogos
  • 3º Diego Cavalieri – 352 jogos
  • 4º Marcão – 320 jogos
  • 5° Martinelli – 301 jogos
  • 6º Paulo Henrique Ganso – 300 jogos
  • 7º Conca – 272 jogos
  • 8º Fábio – 268 jogos
  • 9º Fernando Henrique – 265 jogos
  • 10º Samuel Xavier – 252 jogos
  • 11º Marcos Júnior – 247 jogos
  • 12º Nino – 246 jogos
  • 13º Jhon Arias – 230 jogos
  • 14º Júnior César – 226 jogos
  • 15° Germán Cano – 223 jogos
  • 15º Diguinho – 223 jogos

➡️ Tudo sobre o Tricolor carioca agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Além dos cinco citados, o Fluminense de 2026 tem ainda outro nome já carimbado na história tricolor. John Kennedy vive um início de temporada de reafirmação e, enquanto o clube busca um centroavante no mercado, segue provando seu valor. O cria da base é não só o artilheiro da equipe no ano (ao lado de Serna) com quatro gols, mas também quem mais entrou em campo, com nove partidas.

Assim, apesar da chegada reforços e de um trabalho cada vez mais consolidado por Zubeldía, o Fluminense ainda se apoia em quem já fez muito por sua história. Entre novos e velhos conhecidos, o Tricolor segue a trajetória na temporada nesta segunda-feira (16) e encara o Bangu pelas quartas de final do Campeonato Carioca.

Martinelli com o trófeu da Taça Guanabara (Foto: Leonardo Brasil/Fluminense)
Fábio e Martinelli levantam o trófeu da Taça Guanabara (Foto: Leonardo Brasil / Fluminense)

