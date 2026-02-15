'Novo' Fluminense tem pilares históricos do clube como lideranças

O Fluminense começou 2026 em alta após altos e baixos nas últimas duas temporadas. O trabalho iniciado por Luis Zubeldía em setembro segue impressionando e atingiu outro patamar nos primeiros meses deste ano, credenciando a equipe a brigar por títulos importantes. Embora o sucesso do comandante passe por novidades, como Lucho Acosta, ele tem como base jogadores já consagrados no clube.

O atual elenco conta com cinco jogadores entre os 15 que mais entraram em campo pelo Tricolor no século XXI. Destes, três são titulares imprescindíveis: Fábio, Samuel Xavier e Martinelli. Os outros dois são Ganso e Cano, que têm convido com problemas físicos nos últimos anos, mas seguem sendo pilares do grupo e ídolos indiscutíveis da torcida.

Jogadores com mais jogos pelo Fluminense no século XXI

1º Gum – 414 jogos

2º Fred – 382 jogos

3º Diego Cavalieri – 352 jogos

4º Marcão – 320 jogos

5° Martinelli – 301 jogos

6º Paulo Henrique Ganso – 300 jogos

7º Conca – 272 jogos

8º Fábio – 268 jogos

9º Fernando Henrique – 265 jogos

10º Samuel Xavier – 252 jogos

11º Marcos Júnior – 247 jogos

12º Nino – 246 jogos

13º Jhon Arias – 230 jogos

14º Júnior César – 226 jogos

15° Germán Cano – 223 jogos

15º Diguinho – 223 jogos

Além dos cinco citados, o Fluminense de 2026 tem ainda outro nome já carimbado na história tricolor. John Kennedy vive um início de temporada de reafirmação e, enquanto o clube busca um centroavante no mercado, segue provando seu valor. O cria da base é não só o artilheiro da equipe no ano (ao lado de Serna) com quatro gols, mas também quem mais entrou em campo, com nove partidas.

Assim, apesar da chegada reforços e de um trabalho cada vez mais consolidado por Zubeldía, o Fluminense ainda se apoia em quem já fez muito por sua história. Entre novos e velhos conhecidos, o Tricolor segue a trajetória na temporada nesta segunda-feira (16) e encara o Bangu pelas quartas de final do Campeonato Carioca.

Fábio e Martinelli levantam o trófeu da Taça Guanabara (Foto: Leonardo Brasil / Fluminense)

