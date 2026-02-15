Spinelli dedica primeiro gol pelo Vasco à torcida: 'Muito agradecido'

O argentino Claudio Spinelli balançou as redes e garantiu o empate do Vasco com o Volta Redonda por 1 a 1 nesse sábado (14). Assim, a decisão foi para a disputa de pênaltis, vencida por 5 a 3 pelo Cruz-Maltino, que assegurou a classificação para a semifinal do Campeonato Carioca. Após o jogo, o atacante dedicou o primeiro gol pelo novo clube aos torcedores.

— Sou muito agradecido à torcida, que, desde antes de eu chegar, mostrou que queria que eu viesse. Espero devolver esse carinho com gols, que seja o primeiro de muitos. Eu estou muito feliz, faz menos de uma semana que estou no Brasil e fiz um gol em um momento difícil, que a equipe precisava — celebrou.

O herói da classificação do Vasco também destacou que o time melhorou na segunda etapa após instruções de Fernando Diniz no intervalo, quando o Cruz-Maltino perdia por 1 a 0. Spinelli, porém, só entrou em campo aos 20 minutos. No entanto, precisou de apenas dois para marcar o gol salvador de cabeça.

— A conversa foi boa (no vestiário). As coisas que combinamos saíram bem. Foi uma partida muito difícil. Esses jogos são muito difíceis, quando você toma um gol e tudo se complica. Mas demos a volta por cima com caráter — destacou.

Spinelli celebra gol de empate do Vasco contra o Volta Redonda (Foto: Jorge Rodrigues / AGIF / Gazeta Press)

Spinelli, reforço do Vasco

O Vasco acertou a contratação em definitivo de Claudio Spinelli por 2 milhões de dólares (R$ 10,6 milhões na cotação atual). O jogador pertencia ao Independiente del Valle, do Equador, e firmou contrato com o Cruz-Maltino até o final de 2028. Em sua estreia, jogou 27 minutos na derrota por 1 a 0 para o Bahia. Agora, no segundo jogo, marcou o seu primeiro gol e ainda converteu a sua cobrança na disputa de pênaltis.