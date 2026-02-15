Com desfalques, Flamengo divulga relacionados contra o Botafogo
Clássico está marcado para às 17h30 deste domingo (15), no Nilton Santos
O Flamengo divulgou a lista de jogadores relacionados para o clássico contra o Botafogo neste domingo (15), no Estádio Nilton Santos, pelas quartas de final do Campeonato Carioca. O Rubro-Negro, tem desfalques por lesão, sobretudo no meio-campo.
Além de Saúl Ñíguez e Jorginho, que vêm tratando contusões e já não vinham sendo relacionados nos últimos compromissos da equipe, Nico de la Cruz também não está disponível para o duelo decisivo. O uruguaio não tem lesão confirmada, mas passa por controle de carga determinado pelo departamento médico do clube.
Na defesa, Guillermo Varela segue fora por dores do tornozelo direito. Ele já treina em processo de transição. No ataque, Wallace Yan não será opção por conta de dores musculares.
Confira os relacionados do Flamengo para enfrentar o Botafogo
- Goleiros: Andrew, Dyogo Alves e Rossi;
- Defensores: Alex Sandro, Ayrton Lucas, Daniel Sales, Danilo, Douglas Telles, Emerson Royal, Léo Pereira, Léo Ortiz e Vitão;
- Meio-campistas: De Arrascaeta, Erick Pulgar, Evertton Araujo, Jorge Carrascal e Lucas Paquetá;
- Atacantes: Bruno Henrique, Everton Cebolinha, Luiz Araújo, Pedro, Plata e Samuel Lino.
✅ FICHA TÉCNICA
BOTAFOGO X FLAMENGO
QUARTAS DE FINAL - CAMPEONATO CARIOCA
📆 Data e horário: domingo, 15 de fevereiro de 2026, às 17h30 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ)
📺 Onde assistir: Globo (TV aberta) e Premiere (pay-per-view)
🟨 Árbitro: Bruno Arleu de Araújo
🚩 Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa e Thiago Henrique Neto Corrêa
🖥️ VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda
