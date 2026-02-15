A bola rola às 17h30 (de Brasília) deste domingo (15) para o clássico das quartas de final do Campeonato Carioca entre Botafogo e Flamengo. Lucas Bayer e Pedro Brandão, repórteres do Lance!, já se encontram no Nilton Santos para trazer todos os detalhes da partida. Veja a seguir!

Ao vivo do Nilton Santos: pré-jogo de Botafogo x Flamengo

16h58 - Goleiros do Flamengo estão no aquecimento.

16h32 - Escalações das duas equipes são divulgadas.

16h30 - As camisas estão só esperando os craques nos vestiários.

Camisas de Luiz Araújo, do Flamengo, e Montoro, do Botafogo (Fotos: Adriano Fontes / Flamengo e Vitor Silva / Botafogo)

16h28 - Jogadores alvinegros já estão em casa.

16h20 - John Textor, dono da SAF do Botafogo, está na área.

16h13 - Jogadores do Flamengo chegam ao estádio.

16h10 - Reportagem do Lance! já no Nilton Santos.

Mais detalhes do clássico

Botafogo e Flamengo decidem a vaga na semifinal do Campeonato Carioca em jogo único. Caso a partida termine empatada, a decisão será nos pênaltis. O vencedor do confronto encara o Madureira na próxima fase. Na outra chave, o Vasco está classificado e aguarda o ganhador do duelo entre Fluminense e Bangu.

O Alvinegro tem a vantagem de jogar em casa, no Nilton Santos, devido à campanha superior na fase de grupos. Enquanto o Glorioso se classificou na primeira colocação do Grupo B, o Mais Querido foi o quarto lugar, garantindo a vaga no sufoco.