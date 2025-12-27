Acompanhe ao vivo: Jogo das Estrelas com Zico e craques no Maracanã
21ª edição do evento reúne ídolos para encerrar a temporada do futebol brasileiro
- Matéria
- Mais Notícias
O Maracanã abre suas portas neste sábado (27) para a festa mais tradicional de fim de ano do futebol brasileiro. Zico comanda a 21ª edição do Jogo das Estrelas, reunindo gerações de craques, ídolos internacionais e celebridades para um espetáculo de solidariedade e nostalgia.
Relacionadas
A partir das 18h30 (de Brasília), a bola rola para o jogo com os ídolos do futebol, mas a festa começa antes, com o Jogo dos Artistas. O Lance! te mostra tudo ao vivo.
Atenção motorista!
A Prefeitura do Rio vai interditar uma faixa da Professor Eurico Rabelo. O bloqueio acontece entre as Avenidas Maracanã e a Professor Manoel de Abreu de 18h às 20h30 (de Brasília). Vai ao jogo? Prefira o transporte público.
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
AO VIVO: Jogo das Estrelas
(33'/1T) - GOL do Time Azul - Léo Macaé (5 a 2)
(30'/1T) - GOL do Time Verde - Márcio Kieling (4 a 2)
(28'/1T) - GOL do Time Azul - Léo Macaé (4 a 1)
Veja o que o Braune falou com Lance! antes do Jogo dos Artistas
(21'/1T) GOL do Time Verde - Nego do Borel (3 a 1)
(13'/1T) GOL do Time Azul - Negrete (3 a 0)
Veja o que o influenciador falou com o Lance!.
(9'/1T) GOL do Time Azul - Danilo Mesquita (2 a 0)
(7'/1T) GOL do Time Azul - Poze (1 a 0)
15h59 - A bola vai rolar no Jogo dos Artistas, veja os times:
🔵Time Azul
Iran Malfitano
José Aldo
Rafa Vitti
André Miranda
Danilo Mesquita
Rômulo Estrela
Poze
André Luiz Frambach
MC Maneirinho
Bruno Coimbra
Negrete
Rafael Gualandi
Ludmilla
Ruan Aguiar
Igor Jansen
Felipe Simas
LD Júnior
Ricardo Pereira
Pedro Lamim
Eike Duarte
Xamã
Matheus Gonze
Rafa Costa e Silva
David Brazil
Luiz Carlos Trabuco
Léo Macé
🟢Time Verde
Claudio Andrade
Jon Vlogs
Jaffar Bambirra
Silvynho Blau Blau
Nicola Siri
José Loreto
André Marinho
Matteus Alegrete
Diogo Nogueira
Arthur Aguiar
Nego do Borel
Francisco Vitti
Rayel Andrade
Menzinho
Leo Bittencourt
Bernardo Mesquita
Márcio Kieling
Gordinho Madureira
Brabo Gordinho
Marcelo Mello Jr
Braune
MC Smith
Vicente
Gabriel Louchard
Alessandro Anes
Yuri Manzoli
Olivinha
15h43 - Olivinha, ídolo do Flamengo, falou sobre a renovação de Filipe Luís
15h38 - Jorginho, o "Menzinho", está no Maracanã! Pra quem não sabe, o influenciador joga muita bola. "É o 'Arrasxca' né, pai", disse ele na zona mista.
15h30 - O Maraca está lindão para receber as estrelas! Hoje é dia de festa.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias