imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsBotafogo

Botafogo escalado com mudanças para enfrentar o Flamengo pelo Carioca

Jogo vale vaga na semifinal do campeonato

Rio de Janeiro (RJ)
Dia 15/02/2026
16:41
Martín Anselmi em Botafogo e Fluminense (Foto: Lucas Simonin Gomes/Thenews2/Gazeta Press)
O Botafogo está escalado para enfrentar o Flamengo no Nilton Santos neste domingo (15), pelas quartas de final do Campeonato Carioca. O treinador Martin Anselmi fez mudanças no time titular em relação aos escalados na derrota para o Fluminense, pelo Brasileirão.

Escalação do Botafogo

Neto, Bastos, Newton e Alexander Barboza; Vitinho, Danilo, Jordan Barrera, Alex Telles e Álvaro Montoro; Villalba e Matheus Martins

Na zaga, Bastos assume a posição de Ythallo. No meio, o lesionado Allan foi substituído por Barrera. No ataque, Arthur Cabral e Artur dão lugar a Villalba e Matheus Martins.

➡️ Entenda o planejamento do Botafogo para jogo na altitude pela Libertadores

Quem avançar, irá enfrentar na semifinal do Carioca contra o Madureira, que bateu o Boavista. O eliminado, por sua vez, disputará a Taça Rio, torneio paralelo entre os eliminados dos dois grupos na primeira fase.

O Flamengo, comandado por Filipe Luís, chega para o confronto após triunfo por 2 a 1 fora de casa sobre o Vitória, também pelo Brasileirão. O Rubro-Negro também tem em seu calendário um compromisso importante no meio da semana, contra o Lanús, na quinta-feira (19), fora de casa, pela ida da Recopa Sul-Americana.

A arbitragem será de Bruno Arleu de Araújo. Ele terá Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa e Thiago Henrique Neto Corrêa como auxiliares, e Rodrigo Carvalhaes de Miranda como VAR do clássico.

➡️ Aposte nos jogos do Campeonato Carioca!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Álvaro Montoro em ação pelo Botafogo contra o Fluminense (Foto: Vítor Silva/Botafogo)
