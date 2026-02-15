Com mudanças, Filipe Luís define escalação do Flamengo para enfrentar o Botafogo

O Flamengo divulgou a escalação para enfrentar o Botafogo neste domingo (15), no Estádio Nilton Santos, pelas quartas de final do Campeonato Carioca. O técnico Filipe Luís promoveu mudanças em relação à equipe que venceu o Vitória na última terça-feira (10), pelo Brasileirão. Para o clássico, o Rubro-Negro entra em campo com o time quase todo reserva.

Desta forma, a escalação do Flamengo para enfrentar o Botafogo tem: Andrew; Emerson Royal, Danilo, Vitão e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Lucas Paquetá e Carrascal; Plata, Samuel Lino e Bruno Henrique.

Desfalques do Flamengo

Além de Saúl Ñíguez e Jorginho, que vêm tratando contusões e já não vinham sendo relacionados nos últimos compromissos da equipe, Nico de la Cruz também não está disponível para o duelo decisivo. O uruguaio não tem lesão confirmada, mas passa por controle de carga determinado pelo departamento médico do clube.

Na defesa, Guillermo Varela segue fora por dores do tornozelo direito. Ele já treina em processo de transição. No ataque, Wallace Yan não será opção por conta de dores musculares.

Veja mais sobre Botafogo x Flamengo:

✅ FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO X FLAMENGO

QUARTAS DE FINAL - CAMPEONATO CARIOCA

📆 Data e horário: domingo, 15 de fevereiro de 2026, às 17h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ)

📺 Onde assistir: Globo (TV aberta) e Premiere (pay-per-view)

🟨 Árbitro: Bruno Arleu de Araújo

🚩 Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa e Thiago Henrique Neto Corrêa

🖥️ VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda

Estádio Nilton Santos antes de clássico entre Botafogo e Flamengo (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

