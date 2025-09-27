Gramado do Maracanã passa por novo trabalho de recuperação

Castigado pela grande sequência de jogos, o gramado do Maracanã passa mais uma vez por um trabalho de recuperação. Desta vez, o campo do principal estádio do País encara um processo de descompactação. A medida acontece após um pedido do Flamengo.

Também conhecida como aeração, a descompactação do gramado consiste em criar pequenos furos no solo. Isso permite que água, ar e nutrientes penetrem com mais facilidade nas raízes da grama. Com o solo menos denso, as raízes conseguem mais profundidade, melhorando a qualidade.

O trabalho de descompactação do gramado não afeta o calendário de jogos. Neste domingo, o Maracanã recebe o clássico carioca entre Fluminense e Botafogo, a partir das 16h, pelo Brasileirão.

Gramado terá que aguentar oito jogos no Maracanã até o fim de outubro

A alta carga de jogos tem afetado muito o gramado do Maracanã, e já resultou em advertências da Conmebol em jogos da Libertadores e da Sul-Americana.

No fim de agosto, o delegado da Conmebol que atuou na partida entre Fluminense e América de Cali, pelas oitavas de final da Sul-Americana, criticou o gramado. "Condições do campo de jogo: Ruim. Observações: As áreas pequenas e grandes estão em condições medianamente ruins e com falta de grama", escreveu ele, em relatório. "O gramado não tem um verde uniforme em todas as suas áreas."

O estádio tem recebido média de dois jogos por semana, com partidas do Flamengo e Fluminense, seja por competições nacionais ou internacionais. No início deste mês, também foi palco de Brasil x Chile, pela penúltima rodada das Eliminatórias.

Até o final do de outubro, oito jogos estão marcados para o Maracanã. Além dos jogos do Brasileirão, o estádio receberá o duelo entre Flamengo e Racing, pela semifinal da Libertadores.