LA PLATA (ARG) — A saga do jovem torcedor argentino Mauro Sanchez teve um final feliz. Após o Lance! ter mostrado na última quinta-feira (25) a história do colecionador de 18 anos que aguardava do lado de fora do treino do Flamengo na Argentina, o fã foi notado pelo elenco rubro-negro. Com um cartaz criativo, ele realizou o sonho de conseguir os autógrafos de alguns de seus ídolos.

Depois de uma primeira tentativa sem sucesso de abordar os jogadores, Mauro voltou ao local de treinos com uma nova estratégia: um cartaz com os dizeres "Sou argentino, mas minha paixão é rubro-negra. Assinem minha carta!". A tática deu certo. O jovem, que é torcedor do Boca Juniors mas simpatizante do Flamengo, viu os atletas pararem para atendê-lo. Nomes como Rossi, Everton Cebolinha, Jorginho e, principalmente, seu grande ídolo Filipe Luís, assinaram os cards e figurinhas do colecionador.

O cartaz usado pelo torcedor argentino para ser notado pelo elenco do Flamengo.

O momento mais especial para Mauro foi o encontro com o treinador. Na primeira reportagem do Lance!, o argentino havia revelado que tinha grande admiração po Filipe Luís. Com a ajuda do cartaz e a atenção dos jogadores, o sonho do jovem fã foi realizado.

O jovem argentino destacou o momento único, elogiando o alto nível dos atletas do Flamengo.

— Muitos jogadores com presença na sua seleção. Alguns jogaram a Copa do Mundo, outros na Copa América ou Eurocopa. Sinceramente, não sabemos, pelo menos eu não sei se vou estar tão perto deles outra vez na minha vida — refletiu o jovem.

Filipe Luis no jogo entre Estudiantes x Flamengo pela Libertadores (Foto: Luis Robayo / AFP)

