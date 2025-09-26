O Flamengo corre o risco de não contar com o atacante Bruno Henrique nas fases decisivas da Copa Libertadores. A Conmebol abriu um Expediente Disciplinar contra o jogador por conta dos gestos direcionados à torcida do Estudiantes, logo após a classificação rubro-negra, conquistada na última quinta-feira (25), em La Plata. A informação foi publicada inicialmente pelo jornal O Globo e confirmada pelo Lance!.

Segundo o regulamento da entidade, o processo pode ser instaurado de três maneiras: pelo relatório do delegado da partida, pelo relato do árbitro na súmula ou pela apresentação de provas em vídeo ou documentos que comprovem a infração. No caso de Bruno Henrique, imagens circulam amplamente nas redes sociais e serviram de base para a denúncia.

O atacante deve ser enquadrado no artigo 11.2 do Código Disciplinar da Conmebol, especificamente nos itens B e C, que tratam de condutas consideradas ofensivas e que atentam contra a dignidade de pessoas ou instituições. As punições previstas vão desde multas até suspensão por algumas partidas, o que poderia deixar o camisa 27 fora justamente da reta final da competição continental.

O Flamengo tem até o dia 3 de outubro para apresentar sua defesa formal. Internamente, a diretoria estuda a melhor estratégia jurídica para minimizar possíveis sanções. O clube deve alegar que a reação do jogador foi motivada pela hostilidade no estádio, uma vez que torcedores do Estudiantes lançaram objetos em direção ao grupo rubro-negro no momento da comemoração.

Bruno Henrique foi flagrado mostrando o dedo do meio e simulando gestos obscenos em direção à arquibancada. A atitude repercutiu de forma negativa e aumentou a pressão da Conmebol para agir de maneira exemplar.

Caso seja punido com suspensão, o atacante pode se tornar um desfalque importante para o Flamengo nos confrontos de semifinal da Libertadores contra o Racing, marcados para os dias 22 e 29 de outubro. A possível ausência de um dos principais nomes do elenco gera apreensão na torcida e coloca o clube em alerta às vésperas de duelos decisivos.

