Libertadores: definidas as datas das semifinais de Flamengo e Palmeiras
Rubro-negro faz primeiro jogo no Maracanã, e Palmeiras decide vaga em casa
A Conmebol confirmou neste sábado (27) as datas e os horários das semifinais da Libertadores da América. O Flamengo, que enfrenta o Racing (ARG), e o Palmeiras, que terá pela frente a LDU (EQU) são os dois representantes brasileiros ainda na disputa.
O time rubro-negro fará a partida de ida no Maracanã na quarta-feira (22 de outubro), a partir das 21h30 (de Brasília). O jogo de volta acontecerá em Avellaneda na quarta-feira seguinte (29), no mesmo horário.
O alviverde paulista, por sua vez, abrirá a semifinal da Libertadores jogando em Quito na quinta-feira (23). Uma semana depois, em 30 de outubro, decide a classificação no Allianz Parque, em São Paulo. Os dois jogos também estão marcados para às 21h30 (de Brasília).
Os jogos do Flamengo terão transmissão em sinal aberto pela TV Globo, enquanto o Paramount+ exibirá o jogo na TV fechada. As partidas do Palmeiras, por sua vez, serão exibidas exclusivamente pela ESPN.
Calendário de jogos:
IDA
22/10: Flamengo x Racing
23/10: LDU x Palmeiras
VOLTA
29/10: Racing x Flamengo
30/10: Palmeiras x LDU
*Todos os jogos serão às 21h30 (de Brasília)
Jogo do Atlético-MG pela Sul-Americana também tem datas definidas
Neste sábado, a Conmebol também confirmou o calendário das semifinais da Copa Sul-Americana. O Atlético-MG é o único clube brasileiro que ainda briga pela competição.
O time mineiro fará o primeiro jogo diante do Independiente del Valle no Equador. A partida está marcada para às 21h30 (de Brasília) de terça-feira (21 de outubro). O jogo será transmitido pelo SBT (TV aberta) e ESPN (TV fechada).
A partida de volta acontecerá uma semana depois, no dia 28, na Arena MRV, em Belo Horizonte. SBT e ESPN farão a transmissão, também a partir das 21h30.
A outra semifinal será disputada nos dias 23 e 30 de outubro. Na ida, a Universidad de Chile recebe o Lanús em Santiago, a partir das 19h (de Brasília). A vaga na final será decidida na Argentina, também às 19h. O Paramount+ tem a exclusividade dos dois confrontos.
Calendário de Jogos:
IDA
21/10: Independiente del Valle x Atlético-MG
23/10: Universidad de Chile x Lanús
VOLTA
28/10: Atlético-MG x Independiente del Valle
30/10: Lanús x Universidad de Chile
*Jogos do Atlético-MG serão às 21h30 (de Brasília)
