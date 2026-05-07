Atlético Mineiro

Scarpa abre o jogo sobre saída do Atlético-MG: 'Conversei com o diretor'

Jogador afirmou estar feliz no clube e não pensa em saída

Igor Reis
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porLeonardo Damico,
Dia 07/05/2026
01:28
Scarpa em Atlético e América (Foto: Pedro Souza/ Atlético)
imagem cameraGustavo Scarpa atuando pelo Atlético-MG (Foto: Pedro Souza/ Atlético)
O meia Gustavo Scarpa se pronunciou nas redes sociais na madrugada desta quinta-feira (7), o jogador desabafou após rumores sobre uma possível saída do Atlético-MG. Em postagem o atleta afirmou estar feliz no clube e não ter conhecimento sobre o assunto.

— Se o clube pretende me negociar, não estou sabendo. Aliás, ontem conversei com nosso diretor e me foi dito outra coisa. Sou teimoso, orgulhoso, resiliente e muito vitorioso. Esses papinhos comigo não funcionam — disse o jogador em postagem no Instagram.

O jogador também ressaltou que está muito feliz no Galo, e que sua família está bem adaptada a cidade.

Gustavo Scarpa via Instagram (Foto: Reprodução)
Os rumores apontavam que a diretoria do Atlético-MG pensava em negociar o jogador na próxima janela de transferências. Scarpa atuou em apenas 10 jogos pelo Galo no Brasileirão, o que permitiria sua negociação com outros clubes do futebol brasileiro. A CBF permite que os jogadores atuem em até 12 partidas por um clube antes de se transferir para outro na mesma edição do campeonato.

Até a pausa para a Copa do Mundo, o Atlético-MG tem mais quatro compromissos no Brasileirão: Botafogo (casa), Mirassol (casa), Corinthians (fora) e Vasco (fora).

O que vem por aí no Atlético-MG

O Galo volta a campo no próximo domingo (10), às 16h (de Brasília), e recebe o Botafogo na Arena MRV, o duelo é válido pela 15° rodada do Campeonato Brasileiro. Os times estão empatados em 17 pontos no meio da tabela.

