Scarpa abre o jogo sobre saída do Atlético-MG: 'Conversei com o diretor'
Jogador afirmou estar feliz no clube e não pensa em saída
- Matéria
- Mais Notícias
O meia Gustavo Scarpa se pronunciou nas redes sociais na madrugada desta quinta-feira (7), o jogador desabafou após rumores sobre uma possível saída do Atlético-MG. Em postagem o atleta afirmou estar feliz no clube e não ter conhecimento sobre o assunto.
Entenda a denúncia do STJD contra Lyanco, que pode render até 12 jogos de suspensão
Atlético Mineiro
Despedida de Hulk: Ingressos de Atlético-MG x Botafogo estão à venda; veja preços e onde comprar
Atlético Mineiro
Análise: Erros crônicos ficam explícitos e Atlético paga caro na Sul-Americana
Atlético Mineiro
➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG
— Se o clube pretende me negociar, não estou sabendo. Aliás, ontem conversei com nosso diretor e me foi dito outra coisa. Sou teimoso, orgulhoso, resiliente e muito vitorioso. Esses papinhos comigo não funcionam — disse o jogador em postagem no Instagram.
O jogador também ressaltou que está muito feliz no Galo, e que sua família está bem adaptada a cidade.
Os rumores apontavam que a diretoria do Atlético-MG pensava em negociar o jogador na próxima janela de transferências. Scarpa atuou em apenas 10 jogos pelo Galo no Brasileirão, o que permitiria sua negociação com outros clubes do futebol brasileiro. A CBF permite que os jogadores atuem em até 12 partidas por um clube antes de se transferir para outro na mesma edição do campeonato.
Até a pausa para a Copa do Mundo, o Atlético-MG tem mais quatro compromissos no Brasileirão: Botafogo (casa), Mirassol (casa), Corinthians (fora) e Vasco (fora).
O que vem por aí no Atlético-MG
O Galo volta a campo no próximo domingo (10), às 16h (de Brasília), e recebe o Botafogo na Arena MRV, o duelo é válido pela 15° rodada do Campeonato Brasileiro. Os times estão empatados em 17 pontos no meio da tabela.
🤑Aposte no Atlético pelo Brasileirão, Sul-Americana e Copa do Brasil
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável
- Matéria
- Mais Notícias