Franclim destaca classificação do Botafogo na Sul-Americana: 'Primeiro objetivo'

Técnico do Botafogo, Franclim Carvalho celebrou a classificação ao mata-mata da Copa Sul-Americana após a vitória por 2 a 1 sobre o Racing-ARG nesta quarta-feira (6). Em entrevista coletiva após a partida no estádio Nilton Santos, o português disse que o primeiro objetivo do seu trabalho foi cumprido.

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— Foi importante ter ganhado, foi muito importante garantir a classificação, pelo menos o segundo lugar, que era o que nós queríamos, era o primeiro objetivo. Está conseguido, já foi, agora é descansar e preparar o próximo jogo — disse o treinador.

Franclim detalhou ainda que deixou Santi Rodríguez fora da lista de relacionados do Botafogo por opção técnica. Além disso, afirmou que não pode trabalhar o elenco pensando a longo prazo, considerando a frequência e a quantidade de jogos.

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— O Santi ficou fora por opção. Nós temos que gerir de três em três dias ou de quatro em quatro dias dependendo de quando jogamos, porque nós não podemos pensar lá longe, não podemos pensar muito à frente. Faltam sete jogos até à parada… Não podemos pensar como é que vai ser o Bahia, que é o último desta etapa, no dia 30 de maio. Não podemos pensar assim. Pensar agora no próximo jogo, o jogo com o Atlético, que é o mais importante porque este já foi.

Sobre o favoritismo esperado de Botafogo e Racing no Grupo E da Sul-Americana, Franclim pregou respeito ao Caracas-VEN, atual vice-líder da chave. Além disso, afirmou que o Glorioso pensa em vencer o Independiente Petrolero de olho no primeiro lugar.

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— Temos que respeitar todos os adversários, e o Caracas tem demonstrado isso. O Caracas tem oito pontos, não é por acaso. Nós sabemos que no jogo em casa com o Caracas estivemos abaixo do que já produzimos, foi o nosso primeiro jogo desde que chegamos. Sabemos que dominamos o jogo em termos de números, sofremos um gol num rebote após um escanteio, mas não podemos desvalorizar o Caracas — disse o português.

— O Petrolero neste momento tem zero pontos, mas o Caracas tem oito e está na luta conosco. Na próxima rodada enfrenta o Racing, que vai jogar a vida também. Nós temos que ganhar o próximo jogo. É assim que nós olhamos para isto: não olhamos para o favoritismo teórico, porque já vimos que isso é muito traiçoeiro e muito perigoso — completou.

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Ao lado de Matheus Martins, Danilo comemora gol pelo Botafogo diante do Racing (Foto: Vitor Silva / Botafogo)

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Outras respostas de Franclim após Botafogo x Racing

Falhas de marcação do lado direito

— Não é um problema do corredor direito. Estávamos mal posicionados. Sem marcação, sem referência, sabemos como devemos fazer. Naquele momento, tivemos azar, isso também faz parte, porque a bola desvia em alguém. E o adversário faz um gol de nível alto. A culpa não é do Vitinho, nem de ninguém naquela posição. Estávamos em superioridade dentro da área.

*Matéria em atualização