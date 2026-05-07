Zubeldía explica John Kennedy no banco do Fluminense: 'É difícil encontrar'

Após mais um gol salvador de John Kennedy para o Fluminense, a pergunta que fica no ar é o motivo da não titularidade. Na coletiva de Zubeldía após o empate, o treinador justificou a escola e ainda avaliou a partida do time como positiva.

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— Eu confio em todos os jogadores, mas tenho que tomar decisões. Eu acho que o John Kennedy é um jogador que entra muito bem, muda o ataque quando a partida está difícil. É uma das qualidades principais dele. Sempre entra bem, isso tem valor. É difícil encontrar jogadores que entram bem. Quando é titular muitas vezes se desgasta, as defesas rivais estão mais fechadas, mais difíceis. Quando entra sempre vai bem — disse o treinador.

— A partida de hoje foi muito equilibrada. O Independiente com a bola parada e as jogadas de lateral tinha situações de gol, mas fizemos um bom jogo. Gostei do que fez a equipe, como jogaram. Seguimos vivos e temos dois jogos como mandantes — finalizou.

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Outras respostas

— Nós somos uma equipe que gera muitas situações de gol, uma das que mais gera situações no Brasileirão. Mas assim é a Libertadores, são diferentes, são difíceis. Nos aconteceu de errar gols sem gerar tantas situações, gols que geralmente não erramos. Lembro de alguns na Venezuela. Não foram muitos, mas foram situações muito claras e que as vezes isso acontece. Hoje mesmo tivemos duas chances claras que não conseguimos concretizar. Esperamos reverter nos dois jogos que restam. Estamos vivos, temos que definir a classificação em casa com toda a fé que disse na coletiva contra o Bolívar. Esperávamos ganhar, mas o empate nos faz depender só de nó mesmos. Respeitando sempre as outras equipes. Temos que encarar os dois jogos para classificar.

— Sempre que jogamos contra um time argentino eles costumam correr muito, tem pressão com dois ou três por jogador. Para qualquer equipe que joga bem é complicado porque essa parte fazem muito bem e com poucos passes cria situações de gol. Os principais times do futebol argentino, River, Independinte, Racing, Boca, Lanús criam condições de gol sem ter tanto a bola e depois correm todos. São equipes muito físicas e jovens. Não digo que foi injusto, mas fomos melhores. Hoje, com um pouco mais de situações, tivemos sorte em lances deles, uma bola no travessão. No segundo tempo, quando estávamos crescendo, saiu o gol do Independiente. Aí tivemos que fazer subsitiutições para conseguir o empate, que ao meu ver, foi injusto.

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Como foi o jogo do Fluminense?

Fluminense pressiona mas argentinos levam mais perigo

O primeiro tempo teve um Fluminense com muito mais controle do jogo, mas sendo pouco efetivo. O Tricolor não conseguiu traduzir o domínio da posse em chances claras. Do outro lado, o Independiente Rivadavia levou perigo ao gol brasileiro em quase todas as bolas paradas quando conquistava a oportunidade em um contra-ataque.

Estrela de John Kennedy brilha

A segunda etapa foi cruel com o torcedor do Fluminense. A bola aérea argentina, que já assustava, virou gol de Arce e deixou a situação tricolor complicada. O time carioca conseguiu voltar pro jogo com a entrada de John Kennedy e Soteldo. O baixinho levava vantagem na ponta e conseguiu empurrar o Independiente Rivadavia para a sua área. Em bola sobrada, John Kennedy aproveitou a chance que teve e levou a decisão para o Maracanã.

John Kennedy comemora gol pelo Fluminense na Libertadores (Foto: Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC)

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