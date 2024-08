Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 13/08/2024 - 10:14 • Goiânia (GO)

De vaiado a aplaudido, Tadeu viveu uma noite de muitas emoções. O goleiro, que havia falhado no gol do Ceará, foi o grande herói responsável por virar a partida e garantir a vitória para o Goiás. Confira no player acima.

Logo no início do primeiro tempo, um ataque do Ceará foi bem sucedido por falha do goleiro. O lateral Matheus Bahia cruzou em direção ao gol esmeraldino e, após Tadeu espalmar para o meio da área, Aylon finalizou balançando as redes. 1 a 0 para o Vozão.

Tadeu foi o herói da virada do Goiás contra o Ceará (Foto: Heber Gomes/AGIF)

Vaiado após o seu erro que havia deixado o Ceará em vantagem, Tadeu cravou os dois pênaltis para o Goiás. Em entrevista ao "Premiere", o goleiro descreveu o sentimento de fazer os gols da vitória.

- Acabei me emocionando no gol. Pedi até desculpas. Sei que tem uma parte (da torcida) que deseja tanto a minha saída do clube. Mas a maioria está do meu lado. Estou próximo de completar 300 jogos com essa camisa. São mais de cinco anos aqui. Cada dia que visto essa camisa é com o maior orgulho e amor do mundo. Jamais vou cometer um erro pensando em prejudicar o Goiás. Sempre vou fazer meu melhor. Como ser humano, tenho minhas falhas, hoje cometi uma. Mas é cabeça erguida. Resiliência é uma palavra que caminha comigo - revelou Tadeu.

Com a eliminação da Copa do Brasil e uma dificuldade de chegar ao topo da tabela da Série B do Campeonato Brasileiro, essa vitória teve grande importância para o Goiás, que está a um ponto do seu adversário, o Ceará. O goleiro comentou a fase que passa o clube e mostrou confiança no futuro do campeonato.

- Sabemos que o momento não é dos melhores. Nosso planejamento não era esse. Mas a tecla batida era de virada de chave. A equipe fez grande jogo contra o São Paulo (Copa do Brasil) e merecia vencer. Cobramos que hoje não poderia ter menos disposição. A equipe foi resiliente e lutou. Teve força mental. Enaltecemos esse elenco. Temos buscar a parte de cima. Essa vitória é para recuperar a confiança, a primeira com o novo comando (Mancini). Vamos trabalhar agora com mais tranquilidade - completou o goleiro.

O próximo jogo do Goiás é contra o Ponte Preta, importante pela possibilidade de perda de mais posições na tabela, já que o time paulista encontra-se a apenas um ponto do Esmeraldino Alviverde.