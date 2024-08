Tiquinho Soares treinam com o elenco antes do confronto contra o Palmeiras pela Libertadores. (Foto: Vitor Silva/Botafogo.)







Escrito por Lance! • Publicada em 13/08/2024 - 07:30 • Rio de Janeiro

O Botafogo enfrenta o Palmeiras pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores nesta quarta-feira (14) no Nilton Santos, às 21h30, e pode contar com a volta de Tiquinho Soares ao time. O camisa 9 ficou de fora dos últimos três jogos por conta de uma lesão no joelho direito.

O jogador se lesionou no dia 27 de julho, quando o time carioca sofreu uma derrota de 3 a 0 para o Cruzeiro no Nilton Santos, pelo Campeonato Brasileiro. Há um mês, o Alvinegro venceu o Verdão no primeiro turno da competição nacional por 1 a 0 com gol de Tiquinho Soares.

Sem o atacante, o Alvinegro sofreu uma queda de desempenho no campeonato. Apesar da goleada sobre o lanterna Atlético-GO por 4 a 1, a equipe empatou com o Bahia no jogo de ida da Copa do Brasil, perdeu no jogo de volta e foi derrotado pelo Juventude no Alfredo Jaconi.

Tiquinho entrou na fase final do tratamento no fim de semana e treinou normalmente com o time nesta segunda-feira (12). Se participar da atividade final antes do jogo de terça-feira, ele deverá ser escalado por Artur Jorge para a partida no Nilton Santos.

✅ FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO X PALMEIRAS

OITAVAS DE FINAL - LIBERTADORES

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 14 de agosto de 2024, às 21h30;

📍 Local: Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ);

📺 Onde assistir: Globo, ESPN e Disney+;

🟨 Árbitro: Esteban Ostojich (URU);

🚩 Assistentes: Nicolás Tarán (URU); Horácio Ferreiro (URU);

🖥️ VAR: Cristhian Ferreyra (URU).

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

BOTAFOGO (Técnico: Artur Jorge)

John; Mateo Ponte, Bastos, Barboza, Cuiabano; Gregore, Marlon Freitas; Luiz Henrique, Tchê Tchê (Igor Jesus), Luiz Henrique; Savarino, Tiquinho Soares.

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Vitor Reis (Murilo) e Vanderlan; Aníbal Moreno, Zé Rafael e Raphael Veiga; Estêvão (Rony), Felipe Anderson (Lázaro) e Flaco López.