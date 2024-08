Oitavas da Libertadores: quem vai passar de fase? Veja os palpites da redação do Lance!

Botafogo e Palmeiras se enfrentarão na Libertadores (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 13/08/2024 - 07:15 • Rio de Janeiro

Com dois confrontos entre brasileiros, as oitavas de final da Libertadores são o grande destaque do dia de futebol. A rodada de ida começa nesta terça-feira (13), às 19h (de Brasília), com Grêmio x Fluminense. Às 21h30, Atlético-MG x San Lorenzo terminam o dia para os brasileiros. Na quarta-feira (14), às 21h30, Botafogo x Palmeiras é o jogo solitário do dia. Nacional (URU) x São Paulo, 19h, e Flamengo x Bolívar, 21h30, fecham a ida das oitavas na quinta-feira (15). Veja os palpites da redação do Lance!

CONFRONTOS E PALPITES:

-Grêmio x Fluminense

Grêmio: 7 votos

Fluminense: 10 votos

Grêmio e Fluminense iniciam disputa pelas quartas da Libertadores (Foto: Luiz Erbes/AGIF)

-San Lorenzo x Atlético-MG

Atlético-MG: 12 votos

San Lorenzo: 5 votos

Para a redação do Lance!, o Atlético-MG é favorito no confronto (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

-Botafogo x Palmeiras

Botafogo: 7 votos

Palmeiras: 10 votos

Palmeiras e Botafogo fazem o grande confronto desta fase da Libertadores (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

-Nacional (URU) x São Paulo

Nacional: 4 votos

São Paulo: 13 votos

Zubeldía comanda o São Paulo nas oitavas da Libertadores (Foto: Heber Gomes/AGIF)

-Flamengo x Bolívar

Flamengo: 16 votos

Bolívar: 1 voto

Pedro é o artilheiro do Flamengo na Libertadores (Thiago Ribeiro/AGIF)

Os duelos entre os brasileiros empataram como os mais equilibrados, com apenas três votos de diferença na redação do Lance!. O confronto com maior disparidade foi Flamengo x Bolívar. Apenas um integrante da redação acredita que o Rubro Negro pode se complicar.