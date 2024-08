Santos busca reforços e vive momento importante nas negociações

Billy Arce é reforço do Peixe







Escrito por Lance! • Publicada em 12/08/2024 - 14:17 • Santos SP

Após vitória sobre o Paysandu na última sexta (9), Santos chega a marca de dez jogos invicto e segue na liderança do Brasileirão Série B. O técnico, Fábio Carille chegou a falar que reforços seriam incorporados ao elenco em breve.

O único reforço já anunciado pelo Santos foi Billy Arce, atacante equatoriano de 26 anos que firmou vínculo até o fim de 2025. O Peixe fica com 50% dos direitos do atleta e arcará com luvas e salários.

O jogador ainda não entrou em campo pelo time alvinegro. Ele passa por um período de adaptação e integração com a equipe atual. Podendo ser relacionado para a próxima partida contra o Avaí, neste sábado (17) às 16h, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro Série B.

Santos busca reforço na segunda janela de transferência do ano (Foto: Abner Dourado/AGIF)

Possíveis reforços

Outro nome que aparece como reforço para o time alvinegro é Wendel Silva, que pertence a equipe do Porto (Portugal), mas que já está emprestado para o Santos e atuou pela equipe B na temporada passada. O Santos está disposto a pagar 500 mil euros (cerca de R$ 3 milhões) pela continuidade do empréstimo, valor que pode ser debitado caso a venda do atacante seja realizada.

A diretoria financeira do clube santista segue resistindo aos valores a serem pagos ao jogador, por isso o empréstimo ou venda ainda não se concretizou.

Yusupha Nije, atacante do time Al-Markhiya SC, é outra possibilidade para o Santos. Por ser um jogador versátil tem a possibilidade de atuar como ponta, mas também centralizado no ataque.

O goleiro Renan, do Juventude, também é possibilidade no Peixe, mas aos 35 anos seria reserva imediato de Gabriel Brazão.

Ambas as negociações estão sendo desenvolvidas pelo clube santista, mas sem certeza de contratação.

Jogadores emprestados

O volante Matheus Nunes retornou de empréstimo após passagem no Centro Oeste. Foram onze partidas pela segunda divisão do Campeonato Goiano. O meia Ed Carlos e o atacante Victor Michell, que foram emprestados para o Betim, e o atacante Andrey, que estava na Inter de Limeira, também voltaram depois do vínculo de empréstimo.

O quarteto segue com o futuro indefinido no Santos, já que nenhum deles está nos planos futuros do técnico, Fábio Carille.

O segundo período de transferência teve início no dia 10 de Julho e termino previsto para dia 2 de Setembro de 2024.