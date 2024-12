Goleiro deixa o Internacional e fecha com time da Série C

Após encerrar o contrato com o Internacional, Fabrício é o novo reforço do Figueirense. Desejo antigo do Clube, o goleiro de 38 anos assinou seu vínculo por duas temporadas e será uma das peças principais para a disputa da Série C.

continua após a publicidade

➡️Inter recebe proposta milionária por joia da base

Fabrício já é desejo antigo do Figueirense. Após ser destaque no campeonato carioca e na Copa do Brasil desta temporada, pelo Nova Iguaçu, o goleiro chegou a ser sondado pelo Furacão para a disputa da Série C, mas optou pelo Internacional.

Porém, ao final da temporada, o goleiro não renovou com o Colorado. Com isso, ficou livre no mercado. O Figueirense, novamente, fez outra procura pelo atleta. Assim, fechou contrato por duas temporadas, sem custo.

continua após a publicidade

Pelo Internacional, Fabrício disputou dez partidas, sendo elas pelo Campeonato Brasileiro e Sul-Americana. No período, levou oito gols. Já no Nova Iguaçu, foram 16 jogos, entre Campeonato Carioca e Copa do Brasil, com 19 gols sofridos.

Fabrício chegou ao Internacional nesta temporada (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

A carreira do goleiro

Fabrício chega ao Figueirense após passagem pelo Internacional. Antes disso, o goleiro atuou por Nova Iguaçu, Operário-PR, Cianorte, JMalucelli, Boa Esporte, CSA, Vila Nova, Água Santa, Azuriz e Uberlândia.

continua após a publicidade

Com o Vila Nova, foi campeão da Série C 2020. Na ocasião, ele foi titular em 21 partidas e sofrendo 15 gols.