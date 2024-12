Mercado da Bola: Cruzeiro sonda zagueiro campeão da Libertadores

O Cruzeiro fez consulta pelo zagueiro Adryelson, campeão brasileiro e da Copa Libertadores com o Botafogo neste ano. O jogador de 26 anos pertence ao Lyon, da França, e não vai continuar no clube carioca. A informação sobre o interesse do Cruzeiro por Adryelson foi divulgada inicialmente pelo site GOAL.

A posição de zagueiro é um dos alvos do Cruzeiro nesta janela de transferência. Mesmo com a quase certa contratação em definitivo de Lucas Villalba por US$ 800 mil (quase R$ 5 milhões), junto ao Argentinos Juniors, a Raposa vai buscar pelo menos mais um jogador para a defesa.

As características de Adryelson não são as preferidas do técnico Fernando Diniz, que gosta de defensores que saibam sair jogando com a bola dominada. Mas o zagueiro pode se encaixar no elenco do Cruzeiro, principalmente se Zé Ivaldo deixar o clube – o Vasco chegou a manifestar interesse na contratação do ex-jogador do Athletico-PR, que perdeu espaço com Diniz.

Adryelson: dois títulos e poucos jogos nos últimos anos

Revelado pelo Sport, Adryelson teve passagem de sucesso pelo Botafogo em 2023 e foi vendido ao Lyon, da França, que, assim como o Botafogo, pertence ao grupo do empresário John Textor. No time francês, Adryelson não conseguiu se firmar e disputou apenas quatro partidas. Assim, neste ano, ele voltou ao Botafogo por empréstimo até o fim da temporada.

Sem ser titular com o técnico Artur Jorge, Adryelson teve grande chance nos últimos jogos do ano. Na partida contra o Palmeiras, no Allianz Parque, em 26 de novembro, Bastos se contundiu logo no início e foi substituído por Adryelson, que se manteve na equipe na final da Libertadores, contra o Atlético-MG, nos dois últimos jogos da conquista do Brasileiro, contra Internacional e São Paulo, e na derrota por 3 a 0 para o Pachuca, pela Copa Intercontinental, no Catar. Ao todo, em 2024, ele disputou 11 partidas, com 881 minutos em campo, e um gol marcado.