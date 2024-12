O Fortaleza anunciou, na tarde desta quarta-feira (18), seu novo reforço para a temporada. Trata-se do goleiro Brenno, que pertencia ao Grêmio. O atleta tinha contrato com o Tricolor gaúcho até metade de 2025, mas, sem espaço no time, foi liberado.

Com isso, Brenno é o primeiro reforço anunciado pelo Fortaleza. Ele chega ao time sem custos e assina contrato com o Leão do Pici até 31 de dezembro de 2027, com a opção de renovação por mais uma temporada.

Brenno chegou ao Grêmio com 16 anos e, em 2021, foi efetivado ao time profissional. Após duas temporadas, foi emprestado ao Bari, da Itália, por um ano. Lá, atuou em 33 partidas até retornar a Porto Alegre ao fim do contrato de empréstimo. Sem espaço no elenco atual, o goleiro foi liberado para negociar com outros clubes.

Brenno conta com convocações pelo Brasil (Foto: Marco Galvão / CBF)

O goleiro também acumula em seu currículo uma medalha de ouro olímpica. Em 2021, foi convocado para defender o Brasil nas Olimpíadas de Tóquio.