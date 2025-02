O goleiro da Chapecoense João Paulo, de 23 anos, realizou no último final de semana sua estreia na temporada e também sua primeira partida pelo Verdão após retornar de uma séria lesão sofrida durante o ano de 2024.

No jogo que marcou sua estreia na temporada 2025, o arqueiro terminou com a baliza zerada no empate em 0 x 0 contra o Criciúma, assegurando um ponto importante para o time.

- Feliz demais por voltar aos gramados como titular e conseguir ajudar meu time a conquistar um ponto importante. Vou seguir trabalhando para que eu faça valer todas as oportunidades que receber dentro de campo - afirmou João, que também projetou o duelo contra o Barra FC:

- Temos um bom jogo fora de casa, contra o Barra FC. Respeitamos o adversário, mas, sabemos que podemos fazer um bom jogo defensivo e ofensivamente para buscar os três pontos - disse o goleiro.

Chapecoense e Barra FC se enfrentam na próxima quarta-feira (05), às 19h30, na Arena Barra FC. O Verdão do Oeste busca manter a sequência positiva de dois jogos sem derrotas no estadual.

Próximos jogos da Chapecoense no Catarinense

Atualmente na 6ª colocação do Campeonato Catarinense, a Chapecoense retorna aos gramados nesta quarta-feira, fora de casa. Veja os próximos cinco jogos da equipe no estadual: