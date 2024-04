Premiação do Campeonato Catarinense 2024: veja quanto ganha o campeão

Criciúma e Brusque disputam a decisão do Campeonato Catarinense neste sábado (6), às 16h30, no Heriberto Hülse. Além do prestígio esportivo, há uma motivação extra para os clubes. Afinal, o estadual de Santa Catarina é um dos poucos que pagam algum tipo de premiação ao campeão.



O vencedor da decisão vai receber um prêmio de R$ 100 mil da Federação Catarinense de Futebol (FCF), além do troféu e de 50 medalhas. Em 2023, o vice tinha direito a R$ 50 mil, mas o valor ainda não foi confirmado para este ano.



