Plataforma de streaming anuncia transmissão do Campeonato Catarinense; veja

A Zapping anunciou na última sexta-feira (17) um acordo para a transmissão do Campeonato Catarinense de 2025. A plataforma de streaming irá exibir 25 partidas do estadual ao seu assinante. A programação contempla 20 duelos da primeira fase, dois jogos das quartas de final, um das semifinais, além dos dois confrontos da grande decisão.

A cobertura começa no próximo domingo (19), com a transmissão do encontro entre Chapecoense e Marcílio Dias. Válido pela segunda rodada, o duelo tem início marcado para às 16h. Além disso, no mesmo dia, a plataforma exibe a partida entre Barra e Joinville, com bola rolando a partir das 18h.

- O torcedor catarinense é um dos mais aficionados de todo o Brasil e estamos muito felizes em poder proporcionar o melhor acesso para eles. Estamos empolgados em levar toda a emoção do estadual aos torcedores, com uma cobertura ampla e inovadora que só a Zapping pode proporcionar - disse Chico Vargas, coordenador da Zapping.

Uma das inovações nas transmissões da Zapping são os replays dos gols a poucos cliques e a qualquer momento. Gerados a partir de uma inteligência artificial exclusiva, ela identifica o instante exato em que o tento foi anotado e apresenta a reprise de forma imediata aos telespectadores.