Campeonato Catarinense: regulamento, formato e times

O Campeonato Catarinense 2025 é uma das mais disputadas competições estaduais do Brasil, atraindo a atenção de torcedores de todo o estado e do país. A fórmula de disputa promove equilíbrio e muita emoção em todas as fases do torneio. A competição acontece entre 18 de janeiro e 22 de março. O Lance! te conta tudo sobre o Campeonato Catarinense.

Fórmula de disputa

Primeira fase

Na fase inicial, os 12 clubes participantes jogam entre si em turno único. Cada equipe disputa 11 partidas, com os melhores classificados avançando para as etapas decisivas.

Classificação: Os oito melhores avançam para as quartas de final. Rebaixamento: Os dois últimos colocados são rebaixados para a Série B do Campeonato Catarinense.

Essa fase é fundamental para definir os confrontos do mata-mata e garantir a continuidade na elite estadual.

Fase eliminatória: quartas, semifinais e final

Quartas de final

As equipes classificadas na primeira fase do Campeonato Catarinense se enfrentam em cruzamentos olímpicos, com confrontos de ida e volta. A definição dos duelos segue o modelo:

1º colocado x 8º colocado

2º colocado x 7º colocado

3º colocado x 6º colocado

4º colocado x 5º colocado

Em caso de empate no placar agregado, a decisão será nas penalidades.

Semifinais

Os quatro vencedores das quartas avançam às semifinais, que também serão decididas em jogos de ida e volta. Os clubes com melhor campanha na fase classificatória têm a vantagem de decidir a segunda partida em casa.

Final

A grande final será disputada em dois jogos, com o mando de campo no segundo confronto pertencendo ao time de melhor campanha geral. Caso o placar agregado termine empatado, o título será decidido nos pênaltis.

Critérios de desempate

Na primeira fase do Campeonato Catarinense, se duas ou mais equipes terminarem com o mesmo número de pontos, os seguintes critérios de desempate serão aplicados:

Maior número de vitórias. Melhor saldo de gols. Maior número de gols marcados. Menor número de gols sofridos. Confronto direto (apenas entre duas equipes). Menor número de cartões vermelhos. Menor número de cartões amarelos. Sorteio.

Times participantes do Campeonato Catarinense 2025

A edição de 2025 do Campeonato Catarinense contará com 12 clubes, incluindo tradicionais equipes da região e emergentes que buscam destaque no cenário estadual. Confira os participantes:

Avaí

Brusque

Chapecoense

Criciúma

Figueirense

Hercílio Luz

Joinville

Marcílio Dias

Concórdia

Camboriú

Barra FC

Juventus de Jaraguá

Destaque para equipes como Chapecoense, Avaí e Criciúma, que possuem grande torcida e tradição no futebol nacional. Times como Camboriú e Barra FC buscam surpreender e consolidar suas presenças entre os grandes do estado.

Expectativas para o Campeonato Catarinense 2025

O Campeonato Catarinense sempre foi reconhecido pelo equilíbrio entre os participantes e pela qualidade técnica apresentada nos jogos. A edição de 2025 não será diferente, prometendo duelos emocionantes e disputas acirradas tanto pelo título quanto pela permanência na elite.

Com times tradicionais como Avaí, Chapecoense e Figueirense, o Campeonato Catarinense é uma grande vitrine para jogadores, além de ser uma oportunidade para que clubes menores se destaquem no cenário estadual.

Onde assistir o Campeonato Catarinense 2025?

Os jogos do Campeonato Catarinense 2025 serão transmitidos em diferentes plataformas, garantindo acessibilidade aos torcedores. A NSC TV, afiliada da Rede Globo em Santa Catarina, exibirá um jogo por rodada na TV aberta, geralmente aos sábados, às 16h30.

Além disso, a FCF TV, canal oficial da Federação Catarinense de Futebol no YouTube, fará transmissões gratuitas de diversas partidas do Campeonato Catarinense, ampliando o alcance e proporcionando uma experiência prática para os fãs do futebol estadual.