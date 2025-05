Goiás vence Ferroviária por 2 a 0 e garante mais uma rodada na liderança da Série B

Na noite desta sexta-feira (24), o Goiás derrotou a Ferroviária por 2 a 0 no estádio da Serrinha, em Goiânia, e se manteve na liderança da Série B do Campeonato Brasileiro ao fim da abertura da 9ª rodada. Os gols do Verdão foram marcados por Anselmo Ramon, ainda no primeiro tempo, e por Jajá, já na etapa final, ambos de cabeça e após cruzamentos do meia Rafael Gava.

Com o resultado, o Goiás chegou a 20 pontos e abriu quatro de vantagem sobre o Vila Nova, que ainda joga na rodada. A vitória reforça a boa fase da equipe goiana, que soma agora seis vitórias, dois empates e apenas uma derrota na competição. Já a Ferroviária permanece com 11 pontos e caiu momentaneamente para a 12ª colocação, em um momento de oscilação que começa a preocupar a torcida.

O primeiro tempo foi equilibrado e de boas oportunidades para os dois lados. A Ferroviária criou boas jogadas com Albano, que obrigou o goleiro Tadeu a fazer defesas importantes. No entanto, foi o Goiás que aproveitou melhor as chances. Aos 37 minutos, Rafael Gava cruzou da esquerda, e Anselmo Ramon apareceu entre os zagueiros para abrir o placar de cabeça.

No segundo tempo, a Ferroviária voltou pressionando e chegou a marcar com Albano aos 6 minutos, mas o gol foi anulado por impedimento de Carlão no lance. Após o susto, o Goiás retomou o controle da partida, com marcação sólida e saídas rápidas ao ataque. Aos 38 minutos, Rafael Gava voltou a ser decisivo em cobrança de escanteio, encontrando Jajá na segunda trave para marcar o segundo e decretar a vitória esmeraldina.

O Goiás volta a campo no próximo sábado (31), no clássico contra o Atlético-GO, às 18h30, no estádio Antônio Accioly. Já a Ferroviária tenta a recuperação na quinta-feira (30), às 21h35, diante do Botafogo-SP, na Fonte Luminosa, em Araraquara.

