Gilmar Mendes dá prazo para manifestações de entidades sobre retorno de Ednaldo à CBF

O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), deu prazo de cinco dias para que a Procuradoria-Geral da República (PGR) e a Advocacia-Geral da União (AGU) se manifestem sobre o pedido de Ednaldo Rodrigues para reassumir a presidência da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O despacho foi protocolado neste domingo (18).

Ednaldo foi afastado do cargo na semana passada por decisão do desembargador Gabriel de Oliveira Zefiro, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. A medida também retirou do comando da entidade os demais integrantes da diretoria. A ação judicial se baseia em suspeitas de fraude na assinatura de um dos termos do acordo que, à época, garantiu a permanência de Ednaldo no cargo. O foco da investigação é a assinatura do vice-presidente Antônio Carlos Nunes de Lima, o Coronel Nunes, e se ele tinha condições físicas e cognitivas para assiná-lo.

No STF, Ednaldo pediu a suspensão da convocação de nova eleição e a anulação dos efeitos da decisão que o afastou da presidência. Gilmar Mendes também solicitou manifestações do Partido Comunista do Brasil (PCdoB) e do Ministério Público do Rio de Janeiro, que participaram da celebração do acordo anteriormente homologado pelo Supremo.

A nova eleição está marcada para o próximo domingo (25), convocada pelo presidente interino da CBF, Fernando Sarney. Um dos candidatos ao cargo é o médico Samir Xaud, presidente eleito da Federação Roraimense de Futebol a partir de 2027. Ele formalizou sua candidatura com apoio de 25 federações estaduais e dez clubes das Séries A e B do Campeonato Brasileiro.

Samir Xaud registra candidatura única e será presidente da CBF

A articulação em torno de Samir Xaud ganhou corpo e deixou sem espaço qualquer possibilidade real de oposição. Reinaldo Carneiro Bastos, embora tenha reunido o apoio de cerca de 30 clubes, esbarrou na exigência estatutária: não alcançou o mínimo de oito federações para registrar uma candidatura. São Paulo e Mato Grosso foram as únicas que não aderiram ao movimento pró-Xaud.

O Lance! apurou que, junto com Samir, os vice-presidentes são: Ricardo Gluck Paul (Federação Paraense de Futebol), José Vanildo (Federação Norte-Rio-Grandense de Futebol — FNF), Ednailson Rozenha (Federação Amazonense de Futebol), Michelle Ramalho (Federação Paraibana de Futebol), Fernando Sarney (Comitê Executivo da Fifa), Rubens Angelotti (Federação Catarinense de Futebol), Flavio Zveiter e Gustavo Dias Henrique.