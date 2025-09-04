menu hamburguer
Futebol Nacional

Gil se despede do Santos: ‘Vivi tudo intensamente e sempre deixei meu máximo’

Zagueiro foi campeão da Série B pelo Santos e vice-campeão do Paulistão do ano passado

Gil no vestiário do Santos na Vila Belmiro ao lado de Rincón e Robinho Jr. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)
imagem cameraGil no vestiário do Santos na Vila Belmiro ao lado de Rincón e Robinho Jr. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)
Captura-de-tela-2025-03-14-155259-aspect-ratio-1024-1024
Juliana Yamaoka
São Paulo (SP)
Dia 04/09/2025
19:29
  • Matéria
  • Mais Notícias

O zagueiro Gil se despediu oficialmente do Santos nesta quinta-feira (4), por meio de uma publicação nas redes sociais. O defensor chegou ao clube no ano passado para reforçar a equipe comandada por Fábio Carille na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro e foi vice-campeão paulista em 2024.

No meio deste ano, Gil cogitou rescindir o contrato com o Peixe após enfrentar problemas pessoais. O jogador passou um período no Rio de Janeiro, onde mora sua família, mas acabou sendo reintegrado ao elenco após conversas com a diretoria.

Na última quarta-feira (3), o diretor executivo de futebol Alexandre Mattos confirmou o desligamento do atleta e desejou sucesso na sequência da carreira, sem confirmar se o zagueiro pretende se aposentar.

Na atual temporada, Gil disputou 18 partidas. Com a chegada do técnico Pedro Caixinha, no início do ano, perdeu espaço para Luan Peres e Zé Ivaldo e não foi relacionado para os dois últimos compromissos da equipe.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Gil acumula 68 jogos pelo Santos e o título da Série B. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)
Gil acumula 68 jogos pelo Santos e o título da Série B. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Confira a nota oficial:

Foram 18 meses vestindo e representando este clube que tem a honra de ter criado o maior de todos os tempos.

Vivi tudo intensamente e sempre deixei meu máximo no dia a dia. Um clube gigante, que pude ajudar na retomada à Série A, por pouco não conquistamos um título e devolvemos ao torcedor o orgulho de ser santista. Ainda tem muito pela frente, mas estarei na torcida para que siga se reconstruindo.

Só tenho a agradecer pela convivência e carinho com todos os funcionários, profissionais do clube, diretoria, companheiros e torcedores.

Grato a todos que estiveram comigo nesse período, mas é hora de respirar e repensar algumas coisas. Em breve pretendo falar um pouco mais sobre o meu futuro. No momento, só posso agradecer por tudo.

Números:

66 jogos (65 titular)
1 gol
6 passes decisivos
89% de acerto no passe
2.0 passes longos certos por jogo
1.1 desarmes por jogo
0.7 interceptações por jogo
2.7 cortes por jogo
0.4 dribles sofridos por jogo
68% de eficiência nos duelos aéreos
3.5 duelos ganhos por jogo
45 faltas
10 cartões amarelos
Nota Sofascore 6.89

NA CARREIRA:
921 jogos (777 titular)
43 gols
15 assistências

