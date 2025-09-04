De cara nova: Santos Store da Vila Belmiro é reformada e projeta espaço kids

O Santos registrou um aumento expressivo nas vendas de uniformes após o retorno de Neymar ao clube nesta temporada.

O camisa 11 participou do lançamento de todos os modelos, incluindo a nova edição da tradicional camisa azul turquesa, relançada em parceria com a Umbro, fornecedora oficial de material esportivo.

Somente no varejo, a peça ultrapassou a marca de 240 mil camisas vendidas, atingindo a meta estipulada para o ano e tornando o clube elegível para um bônus milionário previsto em contrato com a fornecedora.

O grande destaque da coleção foi justamente a camisa azul-turquesa em homenagem a Neymar, que já soma 90 mil unidades comercializadas.

Inspirado no modelo lançado pela Nike em 2012, o uniforme se tornou um dos três mais vendidos da história da Netshoes, registrando um crescimento de 124% nas vendas nos cinco primeiros dias após o lançamento.

No setor de varejo esportivo, o clube também avançou em um projeto de expansão ao retomar a parceria com a Netshoes, maior e-commerce esportivo do Brasil, que voltou a operar a Santos Store, loja virtual oficial do Peixe.

— Estamos em uma nova fase no relacionamento com o torcedor. A digital da Santos Store reforça nossa presença no dia a dia da torcida, e a retomada da parceria com a Netshoes, pela força da marca e da estrutura, foi estratégica para garantir experiência, capilaridade e desempenho em todos os canais — afirmou Caio Lacerda, executivo de Marketing e Negócios do Santos.

Como parte do processo de reestruturação do setor de vendas, o Peixe implementou mudanças significativas no segundo semestre para também aumentar o número das vendas na Santos Store.

Foram instalados pontos de venda móveis dentro e fora da Vila Belmiro e, no último sábado (30), o clube reinaugurou a nova Santos Store no estádio. O evento contou com a presença de ex-jogadores, da atacante Ketlen Wiggers, das Sereias da Vila, além dos mascotes Baleinha e Baleião.

— Foi uma enorme satisfação reinaugurar a Santos Store da Vila Belmiro e receber de perto nossos sócios e torcedores. A partir de agora, oferecemos um espaço mais amplo, moderno e com um portfólio ainda mais completo de produtos voltados à Nação Santista — declarou o presidente Marcelo Teixeira.

Nova loja da Santos Store destaca foto de Neymar e Pelé na Vila Belmiro. (Foto: Fotos: Raul Baretta/ Santos FC)

Santos Store:

O gerente da Santos Store Vinicius Mendanha destacou que o ambiente está mais iluminado e chamativo para a torcida santista.

-O pessoal ficou muito empolgado e tudo foi um sucesso. Fizemos um coquetel e vieram muitos clientes. O jogo do time feminino ajudou a impulsionar. O novo layout com a simulação dos armários dos vestiários abrigando as camisas que estão à venda. Tudo foi bem aceito pelo santista. Fizemos tudo pensando em ficar mais chamativo, inclusive com a vitrine de vidro com maior exposição da parte interna da loja para quem está na rua. Ficou mais espaçosa e iluminada. Aqui tem opções para todos os bolsos e também para mulheres e crianças - explicou.

A jogadora das Sereias da Vila Ketlen Wiggers, que está grávida, participou do evento da loja. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Flavinho Pires, intermediário responsável pela parceria das lojas com o Santos, destacou a nova identidade visual da Santos Store, com imagens de Pelé e Neymar na fachada e também no interior, que passou por uma completa reformulação.

— Abrimos uma vitrine que antes era fechada, dando mais visibilidade da rua para dentro da loja e deixando os produtos mais à mostra. Tiramos o preto, que deixava o ambiente muito escuro, e adotamos um layout mais alegre e moderno, combinando com a identidade do Santos. Trabalhamos com essa ideia de alegria e ousadia. Todos os produtos são licenciados e temos muitas opções. Em breve, vamos inaugurar o espaço kids no piso superior. A loja ficou mais leve e vibrante — afirmou.

Flavinho também ressaltou os planos de promover mais eventos no local, reforçando a presença de ídolos e jovens talentos do clube.

— Um dos pedidos que fiz foi usar essas imagens do Neymar e do Pelé, além de ampliar a visibilidade da loja. Também temos o Kauan Basile e o Robinho Jr., precisamos valorizar a base. Após a abertura do espaço kids, vamos preparar uma ativação surpresa com convidados de peso — revelou.