Lucas Silva revela reunião do elenco do Cruzeiro com Tite e faz pedido à torcida

Uma das principais lideranças do elenco do Cruzeiro, o volante Lucas Silva revelou que o grupo celeste teve uma reunião recente com o técnico Tite para estabelecer um objetivo de curto prazo.

– Quero fazer um pedido à Nação Celeste. Colocamos como meta os três últimos jogos, Betim, América e URT. Só pensávamos em vitória e classificar em primeiro geral. Conversamos, tivemos uma reunião com o Tite, só os jogadores – revelou o jogador em entrevista ao HG Play.

– Ele passou que seriam três finais, falamos que estávamos fechados com ele. Conseguimos. Nosso compromisso é que vamos continuar dando a vida para que o torcedor veja nossa performance como viu. Pedir paciência com o treinador e com nós jogadores para que esse entrosamento chegue o mais rápido possível – complementou Lucas Silva.

Lucas Silva (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Relação com o técnico

O volante cruzeirense ressaltou ainda que o comandante entrou em contato com ele antes mesmo do início da temporada para trocar informações.

– Com certeza, antes mesmo dele chegar, ele me ligou para falar que queria agregar. Falei que era um grupo do bem, trabalhador. Os treinamentos dele são muito bons, o dia-a-dia. Ele é muito humano. Ele deixa claro que a porta dele está aberta para qualquer jogador procurá-lo. Nós jogadores sentimos isso, porque vemos o empenho dele, os treinamentos, as preleções, os jogos, a preparação. A gente sente que tem uma cobrança em cima dele, e nós jogadores queremos corresponder. Nós que jogamos. Eu vejo que temos que dar tempo ao tempo. O torcedor e o clube têm grandes expectativas, mas tem que ter paciência para as coisas acontecerem, o entrosamento, as características dos jogadores – relembrou.

– Ele gosta mais de posse, mas não mudou tanto a formação, as características. Alguns jogadores mudaram de posição. Cada jogador tem a sua característica principal, mas temos nosso entrosamento. Os treinamentos são muito parecidos com os que a gente vinha tendo. Uma coisa é treinar e outra é ganhar entrosamento no jogo – disse Lucas Silva.

