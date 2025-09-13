menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Nacional

Garro é cortado no Corinthians após sentir dores no aquecimento

Argentino sentiu dores durante o aquecimento

garro corinthians
imagem cameraGarro saiu com dores (Foto: AGIF)
fe4a4413-7df6-4f4d-8be7-876c6484bfa3_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-13.03.44-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Ulisses Lopresti
São Paulo (SP)
Dia 13/09/2025
21:15
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Corinthians contou com um desfalque de última hora para o duelo contra o Fluminense, neste sábado (13), às 21h (de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro. Rodrigo Garro sentiu dores na panturrilha durante o aquecimento e foi cortado do banco de reservas.

A proposta da comissão técnica era poupar o argentino no duelo contra os cariocas. Vitinho foi escalado entre os titulares. Entretanto, Rodrigo Garro iria iniciar o confronto no banco de reservas e havia a possibilidade de entrar em campo. Na quarta-feira (10), o meia marcou na vitória por 2 a 0 sobre o Athletico Paranaense e quebrou uma seca de seis meses sem balançar as redes.

A ausência do meia amplia a lista de baixas do Corinthians para o duelo. Dorival Júnior também não pôde contar com Memphis, que foi diagnosticado com um edema no músculo da coxa direita. Raniele também está fora, pois se recupera de uma lesão muscular, e Carrillo, que segue em tratamento de uma lesão ligamentar.

O treinador do Timão também não conta com os volantes Charles e José Martínez. O primeiro por conta de dores no joelho, enquanto o venezuelano se recupera de um trauma no tornozelo sofrido enquanto defendia a sua seleção na Data Fifa. Breno Bidon também é baixa, mas por cumprir suspensão pelo acúmulo de cartões amarelos.

Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

garro corinthians
Rodrigo Garro sentiu dores no aquecimento e está fora do duelo contra o Fluminense (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Decisão para o Corinthians

O Timão entra na 23ª rodada do Campeonato Brasileiro na 12ª colocação. Na última rodada, o Corinthians ficou no empate por 1 a 1 com o Palmeiras, e quer voltar a vencer pelo torneio. O Fluminense ocupa a nona posição. A partida será realizada no Maracanã, no Rio de Janeiro.

