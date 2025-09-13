Fluminense: Renato dá chance de ouro em escalação contra Corinthians
Equipe tricolor tem mudanças na equipe que enfrentar o Timão
- Matéria
- Mais Notícias
O Fluminense definiu a escalação da equipe para para receber o Corinthians neste sábado (13), no Maracanã, pelo Brasileirão. A bola rola às 21h (de Brasília) para a 23ª rodada do torneio.
Semifinais da Copa do Brasil: qual time mais se beneficiou com a premiação milionária?
Lance! Biz
Fluminense tem momento chave contra o Corinthians no Brasileirão
Fluminense
Vidente faz previsão para Fluminense x Corinthians pelo Brasileirão
Fora de Campo
➡️ Fluminense tem momento chave contra o Corinthians no Brasileirão
Ficaram fora da relação o zagueiro Thiago Silva, titular absoluto da defesa, além de Freytes. No meio, a ausência é de peso: Martinelli, Hércules e Nonato, trio de volantes que vinha formando a base do time titular, não jogam neste sábado. No caso de Nonato, a ausência reforça a condição de titular no Flu.
No ataque tricolor, estão fora Everaldo, Canobbio e Kevin Serna. A preservação desses nomes indica que eles seguem como as principais opções ofensivas do treinador para a Sul-Americana. Quem mais chama atenção entre os três é Everaldo, que parece seguir com vantagem na disputa com Cano.
Desta forma, jogadores com menos minutos com Renato ganham chance de ouro de buscar espaço entre os titulares. É o caso do veterano Ganso e do recém-chegado Santi Moreno.
Escalações de Fluminense e Corinthians
O Fluminense vai a campo com Fábio; Júlio Fidelis, Ignácio, Igor Rabello e Gabriel Fuentes; Otávio, Facundo Bernal, Lima e PH Ganso; Santi Moreno e Germán Cano.
Por sua vez, o Corinthians está escalado com Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, André Ramalho e Fabrizio Angileri; Matheus Bidu, Ryan e Maycon, o capitão; Vitinho, Kayke e Gui Negão.
Flu divide atenções entre Brasileirão e Sul-Americana
O cenário mostra um Fluminense dividido entre as prioridades: no Brasileirão, a chance de subir na tabela e abrir caminho para a vaga direta na Libertadores; e na Sul-Americana, a possibilidade de encaminhar a classificação fora de casa já na primeira partida contra o Lanús.
O Fluminense é o único time ainda vivo em três competições. Mas os tricolores ainda precisam se provar no Brasileirão para mostrar a mesma força que fez o time ficar famoso como "copeiro". O Clube das Laranjeiras está na nona posição do Brasileirão, com 28 pontos.
➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias