Fluminense: Renato dá chance de ouro em escalação contra Corinthians

O Fluminense definiu a escalação da equipe para para receber o Corinthians neste sábado (13), no Maracanã, pelo Brasileirão. A bola rola às 21h (de Brasília) para a 23ª rodada do torneio.

➡️ Fluminense tem momento chave contra o Corinthians no Brasileirão

Ficaram fora da relação o zagueiro Thiago Silva, titular absoluto da defesa, além de Freytes. No meio, a ausência é de peso: Martinelli, Hércules e Nonato, trio de volantes que vinha formando a base do time titular, não jogam neste sábado. No caso de Nonato, a ausência reforça a condição de titular no Flu.

No ataque tricolor, estão fora Everaldo, Canobbio e Kevin Serna. A preservação desses nomes indica que eles seguem como as principais opções ofensivas do treinador para a Sul-Americana. Quem mais chama atenção entre os três é Everaldo, que parece seguir com vantagem na disputa com Cano.

Desta forma, jogadores com menos minutos com Renato ganham chance de ouro de buscar espaço entre os titulares. É o caso do veterano Ganso e do recém-chegado Santi Moreno.

Escalações de Fluminense e Corinthians

O Fluminense vai a campo com Fábio; Júlio Fidelis, Ignácio, Igor Rabello e Gabriel Fuentes; Otávio, Facundo Bernal, Lima e PH Ganso; Santi Moreno e Germán Cano.

Por sua vez, o Corinthians está escalado com Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, André Ramalho e Fabrizio Angileri; Matheus Bidu, Ryan e Maycon, o capitão; Vitinho, Kayke e Gui Negão.

Escalação do Fluminense para enfrentar o Corinthians pelo Brasileirão (Foto: Divulgação / Fluminense)

Flu divide atenções entre Brasileirão e Sul-Americana

O cenário mostra um Fluminense dividido entre as prioridades: no Brasileirão, a chance de subir na tabela e abrir caminho para a vaga direta na Libertadores; e na Sul-Americana, a possibilidade de encaminhar a classificação fora de casa já na primeira partida contra o Lanús.

O Fluminense é o único time ainda vivo em três competições. Mas os tricolores ainda precisam se provar no Brasileirão para mostrar a mesma força que fez o time ficar famoso como "copeiro". O Clube das Laranjeiras está na nona posição do Brasileirão, com 28 pontos.

