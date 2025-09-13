Lista de relacionados do Fluminense para enfrentar Corinthians surpreende

O Fluminense recebe o Corinthians neste sábado (13), às 21h, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro, com uma lista de relacionados marcada por mudanças e algumas surpresas. De olho no jogo de terça-feira (16), contra o Lanús, na Argentina, pela ida das quartas de final da Sul-Americana, Renato Gaúcho poupou jogadores importantes e abriu espaço para nomes que não vinham aparecendo.

Ficam fora da relação o zagueiro Thiago Silva, titular absoluto da defesa, além de Freytes. No meio, a ausência é de peso: Martinelli, Hércules e Nonato, trio de volantes que vinha formando a base do time titular, não jogam neste sábado. No caso de Nonato, a ausência reforça a condição de titular no Flu, já que existia uma dúvida se Lucho Acosta poderia ganhar espaço após entrar muito bem contra o Bahia, mas o descanso indica que Renato deve manter a trinca de volantes para o jogo decisivo na Argentina.

No ataque tricolor, estão fora Everaldo, Canobbio e Kevin Serna. A preservação desses nomes indica que eles seguem como as principais opções ofensivas do treinador para a Sul-Americana. Quem mais chama atenção entre os três é Everaldo, que parece seguir com vantagem na disputa com Cano.

Por outro lado, a lista tem novidades. O zagueiro Igor Rabello aparece entre os relacionados e deve estrear já como titular. Lezcano, Lavega e Riquelme voltam a ser opção depois de um período fora. John Kennedy, que foi surpresa ao ficar de fora da relação na partida contra o Bahia, está de volta e tem chance de entrar ao longo do jogo, já que Cano deve começar no comando do ataque.

Paulo Henrique Ganso também deve aparecer ao longo dos 90 minutos, depois de um período sem ser utilizado. A boa fase no setor é de Lucho Acosta, que deve seguir como referência criativa no 11 inicial. Santi Moreno é outro nome que pode receber minutos.

Na lateral direita, Guga deve começar jogando, mas Júlio Fidelis pode ser utilizado durante a partida para administrar desgaste. Otávio, que retorna gradualmente de lesão grave, também aparece entre os relacionados e deve iniciar.

O cenário mostra um Fluminense dividido entre as prioridades: no Brasileirão, a chance de subir na tabela e abrir caminho para a vaga direta na Libertadores; e na Sul-Americana, a possibilidade de encaminhar a classificação fora de casa já na primeira partida contra o Lanús.

Veja abaixo a lista de relacionados do Fluminense para enfrentar o Corinthians

Goleiros: Fábio, Marcelo Pitaluga e Vitor Eudes;

Defensores: Gabriel Fuentes, Guga, Ignácio, Igor Rabello, Júlio Fidelis, Manoel, Renê e Thiago Santos;

Meio-campistas: Facundo Bernal, Lezcano, Lima, Lucho Acosta, Otávio, PH Ganso e Riquelme;

Atacantes: Germán Cano, John Kennedy, Keno, Lavega, Santi Moreno e Soteldo.