Escalação: Corinthians tem mudanças para enfrentar o Fluminense

Com Kaike, e sem Memphis Depay, o técnico Dorival Júnior acaba de confirmar a escalação do Corinthians para o jogo com o Fluminense, neste sábado (13), no Maracanã. A partida, válida pela 23ª rodada do Brasileirão, começa às 21h (de Brasília).

Vindo de uma série de resultados irregulares na competição, o Corinthians quer aproveitar o embalo da classificação à semifinal na Copa do Brasil para retomar a confiança e voltar a subir na tabela. A equipe começou a rodada na 12ª colocação, com 26 pontos em 22 partidas.

Dorival manteve a base que superou o Athletico-PR no meio de semana, mas precisou fazer mudanças pontuais na escalação do Corinthians. Suspenso, Breno Bidon está fora. Memphis Depay também fica de fora por causa de um edema na coxa direita.

Assim, o Corinthians está escalado com Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, André Ramalho e Fabrizio Angileri; Matheus Bidu, Ryan, Maycon e Vitinho; Kayke e Gui Negão.

Renato também confirma escalação do Fluminense para encarar o Corinthians

Também vindo de classificação na Copa do Brasil, o Fluminense quer fazer valer o Maracanã para sair vitorioso na noite deste sábado.

O técnico Renato Gaúcho confirmou a escalação diante do Corinthians com Fábio; Julio Fidelis, Ignácio, Igor Rabello e Fuentes; Otávio, Bernal, Lima, PH Ganso; Santi Moreno e Cano.

O Fluminense iniciou a rodada na 9ª colocação, com 28 pontos em 20 jogos. Se vencer, poderá ganhar uma posição, ultrapassando o Bragantino — a equipe recebe o Sport na manhã deste domingo. Caso saia de campo derrotado, o Flu será ultrapassado pelo próprio Corinthians.

A arbitragem do jogo é mineira: Felipe Fernandes de Lima, auxiliado por Fernanda Nandrea Gomes Antunes e Felipe Alan Costa de Oliveira. Daniel Nobre Bins, do Rio Grande do Sul, será o responsável pelo VAR.