O Fluminense venceu o Maricá por 1 a 0 na noite deste domingo (8), e conquistou seu primeiro título sob o comando de Zubeldía, a Taça Guanabara. Diante de muita chuva e um público modesto, Kevin Serna marcou o gol da vitória no Maracanã.

Na coletiva após a vitória, Zubeldía destacou o início de temporada do Flu no Carioca, vencendo os clássicos e terminando a primeira fase com a melhor campanha geral. Além disso, o treinador exaltou a postura dos jogadores que disputaram os primeiros jogos do ano, enquanto o grupo principal se preparava para entrar em ação.

- Mais que destacar um jogador que tenha me surpreendido, eu quero destacar que todos os que participaram, fizeram isso com boa energia, com muita disposição, para que este primeiro objetivo, este primeiro passo seja realizado. Então, estou feliz por isso, porque nas seis partidas, ganhamos os clássicos, porque ganhamos cinco jogos dos seis, com variantes táticas e com jogadores que fomos colocando, jovens, não tão jovens, jogadores que foram incorporados, como no caso de Savarino, que se incorporou, não há muito tempo, o caso de Arana, Jammes, ou seja, que o combo em geral foi positivo até aqui. Então temos que continuar crescendo com boa energia, com boa união. Se tenho que destacar algo, poderia destacar a organização que teve o clube, Mattheus (Montenegro), Mario (BIttencourt), Paulo (Angioni), todas que trabalham para poder ter o plantel à disposição, pronto, seja com jogadores da base, com reforços, ou com os jogadores que estavam aqui desde o ano passado.

Zubeldia em coletiva após o título do Fluminense na Taça Guanabara (Foto: Sharon Prais/Lance!)

Para a partida, Zubeldía escalou um time diferente daquele que entrou em campo conta o Bahia, pelo Brasileirão. A linha defensiva foi quase toda modificada, o meio formado por Ganso e Otávio, além de Martinelli, e Savarino no ataque, estreando no time titular. O treinador tricolor explicou a decisão, que não teve a ver com o fato de já terem começado o jogo com o título garantido.

- Não há tempo para testes, não há tempo. Eu coloco o que eu considero que eu tenho que colocar. Aí os jogadores vão tendo minutos e eles vão se posicionando. É uma boa notícia que enquanto você vai colocando jogadores, sejam jovens, sejam jogadores que vieram de reforço, como o Jemmes, Arana ou o Savarino. Os jogadores que já estavam aqui, como o Lezcano no princípio, como o Riquelme no princípio, como o (Matheus) Reis, também, como Santi Moreno, Igor Rabello e Otavio, pelo menos nós pudemos colocar três partidas, ou duas. Dentro desse contexto, cada um vai se posicionando com o rendimento que mantém. Então, dentro dos seis jogos, posso dizer, que o balanço é positivo, mas acho que temos que continuar melhorando.

John Kennedy, do Fluminense divide a bola com jogador do Maricá em jogo pelo Carioca (Foto: Delmiro dos Santos Junior/Mochila Press/Gazeta Press)

No segundo tempo, quando tirou John Kennedy e colocou Santi Moreno, Serna e Savarino se atlernaram na posição de centroavante, e Ganso chegou a ocupar o cargo em alguns momentos. O comandante tricolor comentou a carência da posição, mas reforçou que busca alternativas dentro do próprio elenco.

- Estamos trabalho essa posição. Por um lado, temos a boa notícia de que John está jogando muito bem, está certeiro, com gana. E por outro lado, precisamos ter alguma alternativa para não sobrecarregar ele. Então, hoje, queria ter continuado com John na partida, mas tivemos que equilibrar um pouco, dosar os minutos. Porque em breve teremos uma partida contra o Botafogo, depois as quartas de final, semifinal e outras partidas complicadas, se Deus quiser. A saída di Everaldo se deu de um dia para o outro. Germán (Cano) segue em recuperação, então não podemos ficar com o braço cruzado. Nós, como comissão, temos que buscar alternativas para equilibrar os minutos melhor. Se o John pode jogar, será bem vindo, jogará tudo o que puder. Mas hoje nos parecia desnecessário carregá-lo com mais do que 45 minutos. Nessa troca, vimos dois jogadores. Por um lado, o Serna, e por outro, o Reis. Então, vamos como podemos e vamos dando lugar a outros jogadores. Também o Canobbio poderia fazer essa posição. Talvez Ganso, em algum momento, de falso 9. Até que puder chegar a uma opção também importante para a equipe, que seria o ideal, e é por isso que a gente está trabalhando.

O Fluminense segue no mercado em busca de um centroavante de peso para reforçar o time, já que Cano tem sofrido com lesões e John Kennedy ainda não se estabeleceu como titular. Zubeldía comentou a procura por novos jogadores, sem deixar de exaltar seus comandados.

- O ideal é sempre ter dois ou três jogadores por posição, dois jogadores consolidados e um terceiro que pode ser uma alternativa também. No ano passado eu sempre destaquei a quantidades de jogadores bons que o Fluminense tem. Sempre, no dia que cheguei aqui, falavam muito que não tinha muitos bons jogadores no Fluminense. E hoje, eu falei com o Mário (BIttencourt), com o Paulo (Angioni), e eu disse, 'temos bons jogadores e temos vários bons jogadores, muitos jogadores bons'. Claro, terminou o ano e muitos se foram, uns oito ou nove. Como eu disse, os jogadores iam ganhando minutos. No caso do Everaldo, foram muitos, no caso de Lima, um pouco menos, só para citar dois exemplos. Então, o que nós pensamos é que estamos bem assim, mas, estamos trabalhando para ver onde mais podemos ter mais alternativas, em que posições. A de centroavante, como falei há um tempo, até há pouco tínhamos três alternativas, Cano, John e Everaldo. Cano está em recuperação, Everaldo se foi e temos apenas o John, então é óbvio que aí precisamos de mais alternativas. E depois, em outras posições, claro que vamos estar atentos para ver se aparece alguma opção que potencialize o equipe.

Sobre Martinelli, que completou 300 jogos pelo Fluminense

o Martinelli está falando, está falando dentro do campo com um bom rendimento. É um jogador que pode jogar em diferentes alturas do campo, tanto no vertical quanto no amplo. É um jogador que, no setor onde está, lhe dá dinâmica, lhe dá velocidade da circulação, lhe dá passes simples e complexos, lhe dá força, lhe dá criatividade, lhe dá metros por minuto, realmente é um jogador bastante completo. E é muito importante que essa classe de jogador fique aqui por muito tempo, porque não são jogadores simples, são jogadores com uma complexidade dentro do jogo que não são todos que têm. Então se imaginem, para nós isso é importante. Independente da posição que jogue, mais avançado ou mais baixo no campo.

Fluminense de Zubeldía em 2026

- Não há um planejamento a médio prazo, vamos planejando jogo a jogo, que é o que podemos fazer, qual é o melhor equipe que podemos colocar. Entramos, à medida que avançamos no calendário, entramos em etapas mais decisivas, e aí vamos vendo que jogadores temos disponíveis para a característica da partida, assim que vamos, jogo a jogo. Sobre o início da temporada, temos que continuar trabalhando. Seguramente iremos fortalecendo o elenco com o tempo, com alguma incorporação mais que possa chegar. Pouco a pouco vamos. E vamos consolidando a nossa forma de jogar.

