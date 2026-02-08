Abel justifica substituição de Vitor Roque e avalia expulsão no Palmeiras

Abel Ferreira concedeu entrevista coletiva mesmo após ter sido expulso na vitória do Palmeiras sobre o Corinthians por 1 a 0, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Paulista. Entre os temas abordados esteve a substituição de Vitor Roque por Luighi, ainda com o placar igualado, nos minutos iniciais da segunda etapa.

- Nós queremos rendimento e frescor. Nós temos que entender que o (Vitor) Roque, quando começou a temporada, teve uma lesão na primeira semana. Sabemos que ele ainda está longe daquilo que pode nos agregar, como já agregou no ano passado. Foi uma opção, só isso, nada mais - disse o treinador.

Na sequência, Abel Ferreira detalhou uma conversa com representantes da CBF, que compareceram ao clube para explicar as novas punições por reclamações de treinadores à beira do gramado. Apesar de criticar os critérios utilizados pela arbitragem no clássico, o treinador considerou justa a expulsão, dentro dos novos critérios explicados.

- A CBF foi ao Palmeiras e fez questão de dizer que, neste ano, não iria permitir qualquer tipo de contestação. A única coisa que fiz foi reclamar de uma falta do André, que já tinha cometido seis ou sete faltas. (…) Se for igual para as duas equipes, eu não vou reclamar, mas, se os critérios forem diferentes… Fui avisado de que nem gesticular posso - completou.

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, durante entrevista coletiva (Foto: Vitor Palhares/Lance!)

Com a vitória na noite deste domingo (8), o Palmeiras fechou a primeira fase de Paulistão com 100% de aproveitamento nos clássicos, com três vitórias, sendo duas delas em Barueri, e a última na Neo Química Arena. Ao todo, foram cinco gols marcados e apenas um sofrido, diante do São Paulo.

O Palmeiras volta a campo na próxima quinta-feira (12), quando encara o Internacional, fora de casa, pela terceira rodada do Campeonato Paulista.

