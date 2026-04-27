Com direito a discurso do técnico da Seleção, Carlo Ancelotti, a CBF realiza nesta segunda-feira (27) o primeiro encontro do Grupo de Trabalho (GT) da Base Brasileira. A intenção é debater o trabalho da base junto aos clubes e propor melhorias para a formação de jogadores.

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Carlo Ancelotti participou brevemente do encontro com um discurso de abertura. O italiano exaltou a tradição brasileira de formar grandes jogadores e deixou claro que o que a CBF está propondo não é criar novos talentos, mas sim descobri-los e aprimorá-los.

— É um projeto muito importante para a formação do jovem brasileiro. A história do futebol mostra que este país sempre teve grandes futebolistas, jogadores com talento, com muita criatividade. É um país de tradição esportiva e futebolística. Mas o talento não se pode formar; este projeto nasce não para formar talento, mas para educar o talento —, ponderou Ancelotti.

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O técnico da Seleção Brasileira, que no passado já deixou claro que tem entre seus objetivos ajudar o futebol do País como um todo, acrescentou que o GT da Base Brasileira precisa focar não apenas na formação dentro de campo, mas também em tudo o que a cerca.

— O projeto nasce para educar não só o atleta, mas também educar pessoas, porque no final nunca se sabe muito. É difícil chegar a um atleta profissional, e eu acho que este projeto pode ajudar também a criar pessoas positivas para o futuro pessoal de cada um. O esporte é uma ferramenta fundamental para a construção do caráter, para ser positivo, resiliente, disciplinado. Este é um aspecto que deve ter fundamental importância. E obviamente não há só atleta, há todo o outro aspecto, administrativo, de arbitragem e tudo o que está dentro do mundo do esporte.

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E o treinador da Seleção encerrou com uma mensagem direta:

— Queremos criar não perna forte, mas mente forte.

Carlo Ancelotti e Samir Xaud durante abertura do GT da Base Brasileira (Foto: Marcio Dolzan/Lance!)

GT da Base tem previsão de durar três meses

O encontro na sede da CBF, que reúne pouco mais de uma centena de dirigentes e profissionais da base brasileira, foi aberto pelo presidente da entidade, Samir Xaud.

— O futebol brasileiro passou por uma transformação nos últimos anos. Craques de gerações passadas desenvolviam-se na várzea, nas ruas, nos terrões. Isso mudou. Hoje as estruturas de futebol de base por todo o País são boas, as escolinhas tem uma realidade bem diferente. Os meninos e meninas que se destacam têm boas chances de entrar no mundo do futebol. E é a partir daí que muitos problemas começam. A CBF havia parado de refletir e discutir sobre esse tema tão fundamental, que tem consequências diretas no futebol que praticamos — observou Xaud, que acrescentou que o objetivo do GT é ajudar a "formar mais jogadores e mantê-los no País por mais tempo".

Sob o comando de Felipe Diego Barbosa Silva, presidente em exercício da Federação Norte-rio-grandense de Futebol (FNF), e relatoria de Helder Melillo, diretor-executivo da CBF, o GT da Base Brasileira tem previsão de durar noventa dias. As discussões serão divididas em eixos temáticos, debatendo calendários de competições e escolar; certificação e governança dos clubes formadores; ambiente regulatório aplicável às categorias de base; diretrizes nacionais para a formação de jovens talentos; e desenvolvimento das categorias de base no futebol feminino.

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