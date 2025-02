Com reunião marcada com a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, o presidente da Federação Pernambucana de Futebol (FPF), Evandro Carvalho, está tentando reverter o decreto de público zero para torcida única nos próximos cinco jogos do Santa Cruz e Sport. Para isso, usa como argumento o Galo da Madrugada, considerado o maior bloco de Carnaval do mundo e que acontece no Recife. Em 2024, o bloco atraiu mais de 2,5 milhões de pessoas.

O posicionamento de Evandro Carvalho aconteceu neste sábado (2), em entrevista exclusiva à reportagem do Lance!, um dia depois do decreto assinado pelo titular da Secretaria de Defesa Social (SDS), Alessandro Carvalho, ser divulgado.

- A medida de Alessandro (Carvalho) me surpreendeu. Eu achei totalmente desproporcional. Punir o torcedor de bem não me parece ser a solução mais adequada. A natureza da violência pode ser contida com uma medida que já existe, que é a de torcida única. Por analogia, teremos que dizer que se tiver conflito no Galo da Madrugada, como controlaríamos isso no ano seguinte? - questionou.

Tentativa de torcida única

O presidente defende que os jogos previstos para acontecerem sem público sejam com torcida única - como acontecerão os clássicos do Campeonato Pernambucano 2025. Para isso, ele terá uma reunião com a governadora nesta segunda-feira (3). No mesmo dia, receberá na sede da FPF gestores e representantes das equipes participantes da disputa estadual.

- Fechar as sedes das torcidas organizadas, prender os presidentes das organizadas e os bandidos infiltrados… - listou como forma de medidas de segurança que podem ser adotadas pela gestão pública.

*Ana Beatriz Venceslau, especial para o Lance!