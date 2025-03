Versatilidade de Memphis vira arma do Corinthians para maratona de decisões

Memphis teve um papel diferente na vitória do Corinthians sobre o Mirassol por 2 a 0, no domingo (2), que classificou a equipe para a semifinal do Paulistão. Com a ausência de Rodrigo Garro, poupado pela comissão técnica, a equipe atuou com três atacantes.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Memphis mostrou versatilidade contra o Mirassol (Foto: Joisel Amaral/AGIF)

A formação tática trouxe obrigações ao atacante. Quando o clube atua no 4-3-1-2, com um losango no meio de campo formado por três volantes e Garro mais a frente, o jogador tem mais liberdade para flutuar centralizado, como mostra o mapa de calor de Memphis na temporada, elaborado pelo SofaScore.

(Fonte: SofaScore)

Contra o Mirassol, a movimentação de Memphis ficou restrita à esquerda do campo, como um ponta de lança, o que o obrigou também a cobrir o lado defensivamente. O mapa de calor do jogador contra o Mirassol evidencia esse papel mais localizado nas extremidades.

continua após a publicidade

(Fonte: SofaScore)

Elogios de Ramón Díaz

O treinador argentino rasgou elogios ao jogador. Segundo o comandante, Memphis entendeu bem sua função no jogo decisivo, e mesmo com mais responsabilidades defensivas, o camisa 10 terminou o duelo com um gol e uma assitência.

— Primeiro quero felicitá-lo, porque foi muito inteligente taticamente pelo que fizemos no jogo. Ele voltou para cobrar o lateral, é um grande profissional e entendeu que jogávamos uma final. Yuri também, Romero também. Taticamente fomos muito bem, e tivemos um ótimo resultado — disse o técnico em entrevista coletiva após o confronto.

continua após a publicidade

Ações defensivas de Memphis contra o Mirassol

1 desarme 2 bolas recuperadas 4/9 duelos ganhos (44%)

Versatilidade que permite variações

Memphis mostra que consegue ser incisivo mesmo atuando em diferentes funções. Neste ano, o jogador disputou 11 partidas, marcou dois gols e deu cinco assistências contando Campeonato Paulista e os duelos contra o Universidad Central pela Pré-Libertadores.

Ramón Díaz conta com a boa atuação do holandês para testar variações táticas na equipe. Na última entrevista coletiva, o treinador deixou claro que pretende utilizar a formação com três atacantes em outras oportunidades.

— Temos características para jogar desta maneira. Taticamente, os jogadores estiveram bem, gostei, como o sacrifício de Memphis, Romero e Yuri. Sabíamos que poderíamos jogar desta maneira, e gostei muito — elogiou Ramón Díaz.

Maratona de decisões

O Timão encara uma sequência decisiva para a temporada. Com jogos a cada três dias, o Corinthians pode ter até cinco confrontos decisivos caso se classifique para a final do Paulistão. Para isso, o clube alvinegro precisa eliminar o Santos, mas não pode esquecer dos confrontos contra o Barcelona de Guayaquil, pela Fase Preliminar 3 da Pré-Libertadores, um duelo eliminatório que vale vaga na fase de grupos da competição continental.

Sequência de jogos do Corinthians