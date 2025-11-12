menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Novo formato do Paulistão divide opiniões na web: 'Champions League'

Torneio regional terá novo formato inspirado no torneio europeu

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 12/11/2025
07:10
Taça do Campeonato Paulista
imagem cameraTaça do Campeonato Paulista no Allianz Parque (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)
  • Matéria
  • Mais Notícias

A Federação Paulista de Futebol (FPF) sorteou, na última terça-feira (11), os grupos do Campeonato Paulista de 2026. A nova competição terá mudanças revolucionárias, inspiradas no atual formato da UEFA Champions League. Apesar de inovador no território nacional, a notícia dividiu opiniões nas redes sociais.

continua após a publicidade

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

A edição de 2026 do Paulistão terá um novo formato, inspirado no modelo europeu. Os clubes serão divididos em quatro potes, com os quatro grandes de São Paulo reunidos no mesmo grupo.

Na primeira parte, as equipes do mesmo pote se enfrentam entre si. Depois, um sorteio definirá mais dois confrontos entre times do Pote B e C, além de mais um duelo com o Pote D. Por exemplo: uma equipe do Pote A poderá enfrentar um adversário do Pote B.

continua após a publicidade

A Federação Paulista de Futebol ainda explicou que a ordem dos confrontos e os mandos de campo serão anunciadas posteriormente. Veja a repercussão abaixo:

➡️ Justiça libera a clubes da Libra parte do dinheiro bloqueado por pedido do Flamengo

➡️ CBF conclui versão modelo de Fair Play Financeiro

Confira os grupos do Paulistão:

Pote A
Corinthians
Palmeiras
São Paulo
Santos

Pote B
São Bernardo
Novorizontino
Red Bull Bragantino
Mirassol

Pote C
Ponte Preta
Guarani
Velo Clube
Portuguesa

Pote D
Primavera
Capivariano
Noroeste
Botafogo-SP

continua após a publicidade

Adversários dos quatro grandes na primeira parte do Paulistão:

Corinthians: Palmeiras, São Paulo, Santos, Capivariano, Velo Clube, Ponte Preta, Bragantino e São Bernardo;
São Paulo: Corinthians, Santos, Palmeiras, Mirassol, São Bernardo, Portuguesa, Ponte Preta e Primavera;
Santos: Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Velo Clube, Bragantino, Novorizontino, Guarani e Noroeste;
Palmeiras: Santos, Corinthians, São Paulo, Novorizontino, Mirassol, Guarani, Portuguesa e Botafogo;

Evento da FPF no Pacaembu (Foto: Guilherme Lesnok/ LANCE!)
Evento da FPF no Pacaembu anunciou novidades para o Paulistão de 2026 (Foto: Guilherme Lesnok/ LANCE!)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias