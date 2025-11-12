Novo formato do Paulistão divide opiniões na web: 'Champions League'

A Federação Paulista de Futebol (FPF) sorteou, na última terça-feira (11), os grupos do Campeonato Paulista de 2026. A nova competição terá mudanças revolucionárias, inspiradas no atual formato da UEFA Champions League. Apesar de inovador no território nacional, a notícia dividiu opiniões nas redes sociais.

A edição de 2026 do Paulistão terá um novo formato, inspirado no modelo europeu. Os clubes serão divididos em quatro potes, com os quatro grandes de São Paulo reunidos no mesmo grupo.

Na primeira parte, as equipes do mesmo pote se enfrentam entre si. Depois, um sorteio definirá mais dois confrontos entre times do Pote B e C, além de mais um duelo com o Pote D. Por exemplo: uma equipe do Pote A poderá enfrentar um adversário do Pote B.

A Federação Paulista de Futebol ainda explicou que a ordem dos confrontos e os mandos de campo serão anunciadas posteriormente. Veja a repercussão abaixo:

Confira os grupos do Paulistão:

Pote A

Corinthians

Palmeiras

São Paulo

Santos



Pote B

São Bernardo

Novorizontino

Red Bull Bragantino

Mirassol



Pote C

Ponte Preta

Guarani

Velo Clube

Portuguesa



Pote D

Primavera

Capivariano

Noroeste

Botafogo-SP

Adversários dos quatro grandes na primeira parte do Paulistão:

Corinthians: Palmeiras, São Paulo, Santos, Capivariano, Velo Clube, Ponte Preta, Bragantino e São Bernardo;

São Paulo: Corinthians, Santos, Palmeiras, Mirassol, São Bernardo, Portuguesa, Ponte Preta e Primavera;

Santos: Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Velo Clube, Bragantino, Novorizontino, Guarani e Noroeste;

Palmeiras: Santos, Corinthians, São Paulo, Novorizontino, Mirassol, Guarani, Portuguesa e Botafogo;