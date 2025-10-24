Fortaleza x Flamengo terá segundo pior mandante contra melhor visitante

Fortaleza e Flamengo duelam neste sábado (25), às 19h30 (de Brasília), valendo pela Série A. O embate na Arena Castelão reunirá o segundo pior mandante e o melhor visitante da competição nacional.

O Fortaleza soma 17 pontos em casa, com cinco vitórias, dois empates e oito derrotas na campanha. Na partida mais recente em tais condições, o Tricolor perdeu por 2 a 0 para o Vasco. Somente o Sport (dez pontos) tem um desempenho inferior neste Brasileirão.

A má fase é uma grande diferença em comparação com a Série A de 2024. O Fortaleza foi o melhor mandante naquele ano, com 47 pontos. O time cearense registrou 14 vitórias e cinco empates, sendo o único a permanecer invicto em casa.

Partida entre Flamengo e Fortaleza, pelo Brasileirão (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Do outro lado, o Flamengo conquistou 26 pontos longe de seus domínios neste campeonato, com oito vitórias, dois empates e três derrotas. O Palmeiras possui a mesma campanha, mas fica abaixo no saldo de gols (11 contra cinco).

O Rubro-Negro superou o Alviverde por 3 a 2 na rodada passada e igualou-se em pontos (61). Caso os paulistas tropecem diante do Cruzeiro, é possível que os cariocas assumam a liderança desta Série A.

Momentos de Fortaleza e Flamengo

Em má fase, o Fortaleza é o 19º colocado desta Série A, com 24 pontos. A equipe de Martín Palermo tenta uma reação para evitar o indesejado rebaixamento.

O Flamengo, com 61 pontos, é o vice-líder da competição nacional. Em adendo, o time de Filipe Luís segue na Copa Libertadores. Após vitória por 1 a 0 na ida, o jogo de volta contra o Racing-ARG será na quarta-feira (29), às 21h30 (de Brasília), na Argentina.