O Flamengo divulgou nesta sexta-feira (24) a lista de jogadores relacionados para o duelo contra o Fortaleza, marcado para este sábado (25), às 19h30 (de Brasília), na Arena Castelão, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe rubro-negra terá três desfalques importantes para a partida: Pedro, Alex Sandro, Léo Ortiz e De la Cruz.

📋 Relacionados do Flamengo para enfrentar o Fortaleza

O atacante Pedro segue em recuperação de uma lesão na mão, sofrida durante o confronto contra o Racing. O jogador levou um chute na região do antebraço e precisou ser encaminhado a um hospital, onde exames confirmaram o problema. A previsão é de que ele continue sob cuidados do departamento médico até estar totalmente recuperado.

Já o lateral Alex Sandro, que vinha atuando como titular em uma sequência de jogos, será poupado por decisão do departamento médico, que optou por realizar um controle de carga física. A medida visa preservar o atleta para os compromissos decisivos da reta final da temporada.

O zagueiro Léo Ortiz, por sua vez, treinou normalmente nesta sexta-feira, mas ainda se recupera de um trauma sofrido na partida contra o Palmeiras. Por precaução, o defensor permanecerá no Rio de Janeiro para dar continuidade ao tratamento e se preparar para o confronto da próxima quarta-feira (30), diante do Racing.

Com quadro de virose que perdurou durante a semana, Nico de la Cruz também está fora da partida. O jogador não participou dos últimos treinos em função de seu estado de saúde.

