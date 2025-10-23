Fortaleza e Flamengo duelam no Castelão com vantagem carioca

Fortaleza e Flamengo se enfrentarão no sábado (25), às 19h30 (de Brasília), pela Série A. O embate acontecerá na Arena Castelão. Considerando as partidas com mando de campo do Tricolor, a vantagem no retrospecto é dos visitantes.

São 12 jogos em solo cearense, com quatro vitórias do Fortaleza, seis do Flamengo e dois empates. No encontro do Brasileirão de 2024, os times ficaram no 0 a 0. O Leão chegou a ter um jogador a mais no 2º tempo, quando Erick Pulgar foi expulso.

O retrospecto total apresenta 25 partidas. O Tricolor venceu oito, o Rubro-Negro levou a melhor em 13 e, em outras quatro partidas, a igualdade prevaleceu.

Partida entre Flamengo e Fortaleza, pelo Brasileirão

No 1º turno, em partida que aconteceu no Maracanã, o Rubro-Negro demonstrou grande superioridade e goleou o Leão por 5 a 0. Arrascaeta, Evertton Araújo, Luiz Araújo (duas vezes) e Michael marcaram os gols dos mandantes.

O triunfo marcou a despedida do Flamengo antes do embarque para a disputa do Mundial de Clubes. Os cariocas foram eliminados nas oitavas do torneio, com uma derrota por 4 a 2 para o Bayern de Munique-ALE.

Momentos de Fortaleza e Flamengo

Em má fase, o Fortaleza é o 19º colocado desta Série A, com 24 pontos. A equipe de Martín Palermo tenta uma reação para evitar o indesejado rebaixamento.

O Flamengo, com 61 pontos, é o vice-líder da competição nacional. Em adendo, o time de Filipe Luís continua na semifinal da Copa Libertadores. O jogo de volta contra o Racing-ARG será na quarta-feira (29), às 21h30 (de Brasília), na Argentina.