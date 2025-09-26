O Comitê Disciplinar da Fifa puniu a Associação de Futebol da Malásia (FAM) e sete de seus jogadores pela violação do código 22 do Código Disciplinar da entidade, que envolve a falsificação de documentos. Um dos atletas citados é Imanol Machuca, que pertence ao Fortaleza e atualmente está emprestado pelo clube ao Vélez Sarsfield-ARG.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Leão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fortaleza

De acordo com a publicação da entidade, "a FAM enviou solicitações de elegibilidade à Fifa e, ao fazê-lo, usou documentação adulterada para poder escalar os jogadores acima". Além de Machuca, foram mencionados Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomás Garcés, Rodrigo Julián Holgado, João Vitor Brandão Figueiredo, Jon Irazábal Iraurgui e Hector Alejandro Hevel Serrano.

Os sete atuaram pela Malásia na vitória por 4 a 0 contra o Vietnã, em junho, valendo pelas qualificatórias da Copa da Ásia de 2027. Machuca, que naturalizou-se dias antes da partida, estreou nesse dia pela seleção,. A Fifa recebeu uma reclamação a respeito da elegibilidade de cinco dos sete atletas em questão.

continua após a publicidade

➡️ Fortaleza terá desfalque na defesa para enfrentar o Sport; veja

Imanol Machuca pertence ao Fortaleza e foi emprestado (Foto: reprodução/Fortaleza EC)

Após a avaliação de evidências, a punição anunciada aos jogadores é de 12 meses de suspensão, sendo "de todas as atividades relacionadas ao futebol" e "a partir da data de notificação da decisão". Os atletas também receberam uma multa de 2.000 francos suíços (aproximadamente R$ 13,3 mil na cotação atual).

A Associação de Futebol da Malásia, por sua vez, recebeu uma multa de 350 mil francos suíços (cerca de R$ 2,3 milhões na cotação atual).

➡️ Ingressos de Fortaleza x Sport estão à venda: veja preços e onde comprar

A notificação por parte do comitê aconteceu nesta sexta-feira (26). De acordo com as disposições, eles têm dez dias para solicitar uma decisão fundamentada, que, se solicitada, será posteriormente publicada. A decisão ainda está sujeita a um possível recurso perante o Comitê de Apelações da Fifa.

continua após a publicidade

Passagem no Tricolor

Machuca foi contratado pelo Fortaleza em julho de 2023, custando 2,5 milhões de dólares (cerca de R$ 12,5 milhões na cotação da época). Foram seis gols e cinco assistências em 65 jogos pela equipe.

Em janeiro deste ano, o ponta foi emprestado ao Vélez, que pagou 250 mil dólares (R$ 1,5 milhão à época) pela negociação. O acordo previa uma opção de compra de 50% dos direitos econômicos por 2,5 milhões de dólares (R$ 15 milhões no período). Machuca tem contrato com o Fortaleza até o fim de 2027.

Próximo jogo do Fortaleza

Após ser superado pelo Palmeiras por 4 a 1, o Fortaleza voltará a campo no próximo sábado (27). O adversário será o Sport, na Arena Castelão, pela 25ª rodada do Brasileirão. A bola rola a partir das 16h (de Brasília).